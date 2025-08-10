Πρόταση βοήθειας έκανε σήμερα η Ελλάδα στην Αλβανία για τις φωτιές στα χωριά της μειονότητας – Τι λέει ο Φρέντη Μπελέρης

Για τις φωτιές που μαίνονται εδώ και 5 ημέρες στη Βόρεια Ήπειρο, σε χωριά της ελληνικής μειονότητας μιλήσαμε με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ κύριο Φρέντη Μπελέρη. Ο κύριος Μπελέρης μας είπε τα εξής:

«Οι φωτιές καίνε εδώ και πέντε μέρες σε πολλά σημεία της Βορείου Ηπείρου όπου υπάρχουν ελληνικά μειονοτικά χωριά, με κυριότερο τη Δρόβιανη. Άλλα χωριά της περιοχής είναι η Λεσινίτσα, η Ναβαρίτσα, ο Άγιος Ανδρέας , ο Λύβενας ,το Βελιάχοβο κ.ά. Η Αλβανία ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα, λόγω των πυρκαγιών σε δεκάδες σημεία της χώρας μας τις προηγούμενες μέρες, δεν μπόρεσε να στείλει βοήθεια. Οι χώρες που έστειλαν πυροσβεστικά αεροπλάνα ήταν η Σουηδία και η Κροατία».

Όπως μας είπε ο κύριος Μπελέρης, σήμερα το πρωί η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προθυμοποιήθηκε να στείλει αυτόνομα (εκτός δηλαδή των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας) δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Μέχρι τις 18.00 περίπου, όπως μας είπε ο κύριος Μπελέρης, η Αλβανία δεν είχε απαντήσει.

Την ίδια ώρα, πολλοί Βορειοηπειρώτες επιστρέφουν στα χωριά τους, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να υπάρχει στην Κακαβιά σοβαρό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σε αντιπαράθεση για το θέμα αυτό με τον Φρέντη Μπελέρη. Παραθέτουμε την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και την απάντηση του κύριου Μπελέρη .

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει τα εξής:

«Απορίας άξια παραμένει η αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στις απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια από τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας. Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες, περικυκλώνοντας απειλητικά τα χωριά της ομογένειάς μας και απειλώντας ανθρώπινες ζωές και κατοικημένες περιοχές. Στα χωριά του Δήμου Φοινίκης: Δίβρη, Λύβενας, Άγιος Ανδρέας, Τσερκοβίτσα, Ναβαρίτσα, Δρόβιανη και Λεσινίτσα η φωτιά εξαπλώνεται συνεχώς, ενώ κάτοικοι και τοπικές αρχές δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κι όμως, η ελληνική συνδρομή απουσιάζει – τόσο μέσα από άμεσες διμερείς συνεννοήσεις, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά, ακόμη και η μακρινή Σουηδία έσπευσε να ενισχύσει την Αλβανία με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Καλούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή και να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στους πολίτες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Να συντονιστεί με την αλβανική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης — και όχι μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικές φιέστες. Ο Φρέντι Μπελέρης έχει κάτι να εισφέρει;».

Η ανάρτηση του κ. Μπελέρη:

«Είναι απορίας άξιο το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 5 χρόνια -καταστροφικής- διακυβέρνησης, αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο Μηχανισμός αυτός δεν μεταφέρει ποτέ πυροσβεστικά αεροσκάφη από μία χώρα που αντιμετωπίζει υψηλής επικινδυνότητας ανέμους και πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό της Επικράτειας της προς μια ξένη χώρα. Αντιθέτως, η αλληλεγγύη έρχεται πάντοτε από κράτη που δεν απειλούνται από έντονα φαινόμενα. Τα πτητικά μέσα που επιχειρούν στην Αλβανία προέρχονται μεν από την Σουηδία, αλλά βρίσκονται σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Ταυτόχρονα, είναι λυπηρό ότι το Γραφείο Τύπου του κόμματος επιλέγει να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Τώρα, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, θέλω να ενημερώσω τον @syriza_gr πως χθες βρισκόμουν στα χωριά πέριξ των οποίων αναπτύσσονται τα πύρινα μέτωπα, ενώ παράλληλα με ανάρτησή μου ανέφερα το πως λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Όσο για το αν έχω να “εισφέρω κάτι” στους συμπατριώτες μου, το αφήνω στη δική τους κρίση και όχι σε όσους τους θυμούνται μόνο για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη».