Τουλάχιστον-37-Παλαιστίνιοι-νεκροί-στη-Γάζα-από-ισραηλινά-πυρά-το-Σάββατο

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ ανακοίνωσε ότι 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινά πλήγματα και πυρά, μεταξύ των οποίων απλοί πολίτες που περίμεναν τη διανομή της επισιτιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τον Μπασάλ, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 άλλοι τραυματίστηκαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους καθώς συγκεντρώνονταν κοντά σε ένα σημείο διέλευσης στο βόρειο τμήμα της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιείται για την παράδοση της βοήθειας.

Έξι άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων αμάχων κοντά στο σημείο διανομής βοήθειας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF) στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο και για άλλα θύματα από ισραηλινά πλήγματα σε άλλες περιοχές στο κέντρο του θύλακα.

Δύο ακόμη άνθρωποι, εκ των οποίων μια γυναίκα, έπεσαν νεκροί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων κοντά σε ένα άλλο κέντρο διανομής βοήθειας βορειοδυτικά της Ράφα, στον νότο του θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένα 14χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν ένα πακέτο με βοήθεια, κατά τη διάρκεια των ρίψεων από αέρος, έπεσε πάνω του, δήλωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Γάζας. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Επίσης, στον νότο, πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το πρωί του Σάββατου γύρω από τα κέντρα διανομής βοήθειας του GHF (που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και στις περιοχές δυτικά της Ράφα και της Χαν Γιούνις, με την ελπίδα να πάρουν τρόφιμα.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε επίσης σε αεροπορική επιδρομή “στόχος της οποίας ήταν ένα διαμέρισμα απέναντι από το νοσοκομείο Αλ-Χάιρ” στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας.

Ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε επίσης από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ο οποίος στόχευσε μια ομάδα πολιτών κοντά στο σχολείο Αμπού Χελού, στο οποίο στεγάζονται εκτοπισμένοι μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα), σύμφωνα με τον Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει επί του παρόντος τις πληροφορίες αυτές.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ, το οποίο πολιορκεί τη Γάζα από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς, και οι δυσκολίες πρόσβασης στο έδαφος εμποδίζουν το AFP να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες.

