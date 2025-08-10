Το-πολιτικό-ego-που-απειλεί-το-ευρώ

Το τελευταίο κατόρθωμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έχει αρχίσει και συγκρίνει τα επιτόκια των ΗΠΑ με της Ελβετίας (!), ενώ το βλέμμα του δεν ξεκολλάει από την καρέκλα του Πάουελ.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να τοποθετήσει πρόθυμο “κόφτη” επιτοκίων στη Fed, τότε το σενάριο που θα ξεδιπλωθεί δεν θα αφορά μόνο την Αμερική. Για να πέσει το επιτόκιο που εφαρμόζεται στην πράξη στις διατραπεζικές συναλλαγές (4,33%) εκεί που φαντασιώνεται ο Ντόναλντ (2%-1,5%), θα πρέπει η Fed να το ρίξει με ρυθμό έκτακτης ανάγκης και όχι ως μέρος μιας φυσιολογικής νομισματικής προσαρμογής.

Προσέξτε όμως γιατί κάθε φορά που η Fed θα χαμηλώνει τον πήχη η Ευρώπη θα τρώει τα μούτρα της σκοντάφτοντας πάνω του.

Τα capital flows, τα νομίσματα, το risk premium – όλα θα ξεχαρβαλώνονται.

Ο εφιάλτης; Μια νέα πιθανή δίνη αρνητικών επιτοκίων στην Ευρωζώνη, για ένα πολιτικό ego του πλανητάρχη. Αν η νομισματική πολιτική γίνει προεκλογική καμπάνια, το μόνο που θα απομείνει στο τέλος είναι μια Fed με κομμένα φτερά και μηδενική αξιοπιστία.

Προς το παρόν το ευρώ προσπαθεί να χτίσει βάση στα 1,1440 με 1,1500 ώστε να κινηθεί πρός το υψηλό των 1,1800 δολαρίων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

