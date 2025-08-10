Morgan Stanley για Metlen: Αύξηση της τιμής στόχου στα €66 – Σύσταση Overweight

Θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης λόγω της ανάπτυξης που οφείλεται στη διαφοροποιημένο μοντέλο της και της χαμηλής αποτίμησης.

Η Morgan Stanley με τη νέα έκθεση είναι η πρώτη μετά το listing της Metlen στο LSE, που αυξάνει την τιμή στόχο στα €66 και διατηρεί τη σύσταση Overweight.

Θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης λόγω της ανάπτυξης που οφείλεται στη διαφοροποιημένο μοντέλο της και της χαμηλής αποτίμησης. Ανάπτυξη

• Στόχος EBITDA: €1.9–2.1 δισ. μεσοπρόθεσμα (χωρίς εξαγορές).

Πηγές Ανάπτυξης

• 60% από Energy, Metals και Infrastructure/Concessions.

• 40% από νέες δραστηριότητες: Defence, Circular Metals, Critical Metals (π.χ. γάλλιο).

• Επιπλέον Καταλύτης: Αναμενόμενη ένταξη στον FTSE100 τον επόμενο μήνα.

Ισολογισμός & Μερισματική Πολιτική

• Capex 2025–2028: €2.5 δισ. (χαμηλότερο ετήσιο κόστος από προηγούμενα έτη).

• Θετική ελεύθερη ταμειακή ροή: ακόμη και κατά την περίοδο υψηλών επενδύσεων.

• Μερισματική Απόδοση: 6% (βάσει 35% payout), με δυνατότητα για επαναγορές μετοχών

Αξιολόγηση & Συγκρίσεις

• EV/EBITDA: Από 8x (2025) σε 5x (2028 base case) ή 4.4x (guidance).

• Μετοχή υποτιμημένη: 40–55% discount σε peers Utility/Defence.

• Εναλλακτική αποτίμηση (SoTP): €78.93 ανά μετοχή.