Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, August 10

    Morgan Stanley για Metlen: Αύξηση της τιμής στόχου στα €66 – Σύσταση Overweight

    Επιχειρήσεις
    morgan-stanley-για-metlen:-Αύξηση-της-τιμής-στόχου-στα-e66-–-Σύσταση-overweight
    Morgan Stanley για Metlen: Αύξηση της τιμής στόχου στα €66 – Σύσταση Overweight

    Θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης λόγω της ανάπτυξης που οφείλεται στη διαφοροποιημένο μοντέλο της και της χαμηλής αποτίμησης.

    Η Morgan Stanley με τη νέα έκθεση είναι η πρώτη μετά το listing της Metlen στο LSE, που αυξάνει την τιμή στόχο στα €66 και διατηρεί τη σύσταση Overweight.

    Θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης λόγω της ανάπτυξης που οφείλεται στη διαφοροποιημένο μοντέλο της και της χαμηλής αποτίμησης.

    Ανάπτυξη

    • Στόχος EBITDA: €1.9–2.1 δισ. μεσοπρόθεσμα (χωρίς εξαγορές).

    Πηγές Ανάπτυξης

    • 60% από Energy, Metals και Infrastructure/Concessions.

    • 40% από νέες δραστηριότητες: Defence, Circular Metals, Critical Metals (π.χ. γάλλιο).

    • Επιπλέον Καταλύτης: Αναμενόμενη ένταξη στον FTSE100 τον επόμενο μήνα.

    Ισολογισμός & Μερισματική Πολιτική

    • Capex 2025–2028: €2.5 δισ. (χαμηλότερο ετήσιο κόστος από προηγούμενα έτη).

    • Θετική ελεύθερη ταμειακή ροή: ακόμη και κατά την περίοδο υψηλών επενδύσεων.

    • Μερισματική Απόδοση: 6% (βάσει 35% payout), με δυνατότητα για επαναγορές μετοχών

    Αξιολόγηση & Συγκρίσεις

    • EV/EBITDA: Από 8x (2025) σε 5x (2028 base case) ή 4.4x (guidance).

    • Μετοχή υποτιμημένη: 40–55% discount σε peers Utility/Defence.

    • Εναλλακτική αποτίμηση (SoTP): €78.93 ανά μετοχή.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com