rolls-royce:-Ανακοίνωσε-την-πώληση-του-βρετανικού-συνταξιοδοτικού-της-ταμείου-έναντι-4,3-δισ.-λιρών

Η κίνηση είναι ενταγμένη στις προσπάθειες της εταιρείας να επαναπροσδιορίσει και να εξορθολογίσει τη λειτουργία της.

Η Rolls-Royce ανακοίνωσε την πώληση του βρετανικού συνταξιοδοτικού της ταμείου σε ασφαλιστική εταιρεία, σε μια συμφωνία ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων λιρών (5,8 δισ. δολάρια), ενισχύοντας τις προσπάθειές της να απλοποιήσει τη δομή του ομίλου.

Σύμφωνα με το Bloomeberg, η συμφωνία με την Pension Insurance Corporation καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων 36.000 ατόμων, όπως δήλωσαν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους την Κυριακή.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα του - την Παρασκευή. Οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις της Rolls-Royce αποτελούσαν για χρόνια βαρίδι για τις επιδόσεις της, και η αποεπένδυση αυτή έρχεται καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος, Tufan Erginbilgic, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει και να εξορθολογίσει τη λειτουργία της εταιρείας, την ώρα που η ζήτηση για τους κινητήρες της αυξάνεται σημαντικά.

“Αυτή η συμφωνία είναι κερδοφόρα για όλους τους ενδιαφερόμενους,” δήλωσε η Οικονομική Διευθύντρια της Rolls-Royce, Helen McCabe. “Αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας να απλοποιήσουμε τη Rolls-Royce.”

Η εξαγορά του συνταξιοδοτικού ταμείου της Rolls-Royce είναι η μεγαλύτερη μεταβίβαση κινδύνου συντάξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2025 μέχρι στιγμής. Η αγορά εξαγορών συντάξεων στη Βρετανία –όπου εταιρείες πληρώνουν ασφαλιστικές να αναλάβουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις προς συνταξιούχους– βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια έχουν μειώσει την αξία των παθητικών των ταμείων.