wall-street-on-steroids

Στη Wall Street το 63% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 κατάφεραν να υπερβούν τις προβλέψεις για τα κέρδη τους – επίδοση που καταγράφεται ως η υψηλότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών, αλλά και μία από τις ισχυρότερες της τελευταίας 25ετίας, εξαιρουμένης φυσικά της post-COVID υπερδιόρθωσης.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επίδοσης, αρκεί να ανατρέξει στον ιστορικό μέσο όρο υπέρβασης προσδοκιών, ο οποίος διαμορφώνεται στο 48%.

Παράλληλα, μόνο το 10% των εταιρειών παρουσίασε αποτελέσματα σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις αποτελώντας το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους και κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 13%. Πρόκειται για ενδείξεις που επιβεβαιώνουν πως η λειτουργική ανάκαμψη δεν είναι αποσπασματική, αλλά έχει εύρος και διάρκεια.

Ωστόσο, την ίδια ώρα διαμορφώνεται μια πρωτοφανής συγκέντρωση κεφαλαιοποίησης στην κορυφή της αγοράς. Το 10% των μεγαλύτερων εταιρειών συγκεντρώνει πλέον το 76% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς των ΗΠΑ. Μιλάμε για μια επίδοση που ξεπερνά ακόμα και τα επίπεδα της δεκαετίας του 1930, πριν από τη Μεγάλη Ύφεση. Για σύγκριση, στο peak της φούσκας του 2000 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 73%.

Στον ίδιο τον S&P 500, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη. Οι δέκα κορυφαίες μετοχές αντιστοιχούν στο 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη, με τη Nvidia, την Microsoft και την Apple να κρατούν σχεδόν το 21% μόνες τους. Αυτή η εξαιρετικά περιορισμένη «αιχμή» μεταβάλλει σταδιακά τη φύση του επενδυτικού ρίσκου και προκαλεί ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητα της ανόδου.

Η αγορά δείχνει ισχυρή, αλλά και γεωμετρικά ασύμμετρη με τον S&P 500 να θέλει να διορθώσει κατεβαίνοντας προς την περιοχή στήριξης των 6.150 μονάδες αλλά να μην μπορεί.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής πολιτικής, οι επαναγορές ιδίων μετοχών κάνουν κάτι παραπάνω από δυναμική επιστροφή.

Μόνο τον Ιούλιο, οι αμερικανικές εισηγμένες ανακοίνωσαν 166 δισ. δολάρια νέων επαναγορών — κίνηση που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον συγκεκριμένο μήνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 88 δισ. δολαρίων του 2006.

Το ποσό είναι τριπλάσιο του μέσου όρου 2021–2023 και διπλάσιο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ σε σωρευτική βάση το 2025 καταγράφονται 926 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας κάθε προηγούμενο.

Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί αυτής της δυναμικής είναι οι τεχνολογικές εταιρείες με τον δείκτη τους τον Nasdaq 100 να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έτσι από διαγραμματικής απόψεως όσο κρατάει τη βάση των 23.000 μονάδων θα ανοίγει το έδαφος για τις 24.000 μονάδες.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

August 10, 2025