Ανάρτηση-Δένδια-για-τα-29-χρόνια-από-τη-δολοφονία-του-Τάσου-Ισαάκ-στην-Κύπρο

Ο Τάσος (Αναστάσιος) Ισαάκ δολοφονήθηκε βάναυσα από Τούρκους πολίτες και αστυνομικούς στις 11 Αυγούστου 1996 στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο Ισαάκ, στην προσπάθεια του να βοηθήσει έναν άλλον Ελληνοκύπριο, τον οποίο κτυπούσαν οι Τούρκοι, δέχθηκε επίθεση και έπεσε στο χώμα. Γύρω του μαζεύτηκαν μεγάλος αριθμός Τούρκων και Τουρκοκύπριων αντιδιαδηλωτών καθώς και μέλη της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους και άρχισαν να τον κτυπούν επανειλημμένα με πέτρες, ρόπαλα, λοστούς, μέχρις ότου αυτός εξέπνευσε.

Άφησε την τελευταία του πνοή 95 μέτρα από την ελληνοκυπριακή πλευρά και 32 από την τουρκοκυπριακή, σύμφωνα με την έκθεση του OHE.

Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε και η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού.

29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού. Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του… pic.twitter.com/T6FuzeUIpa — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 11, 2025

«Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση του για τα 29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η κηδεία του Τάσου Ισαάκ έγινε με πάνδημο τρόπο στις 14 Αυγούστου. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, που ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Μετά την κηδεία, ο οργισμένος εξάδελφός του Σολωμός Σολωμού, 26 ετών, προσπάθησε να αφαιρέσει τουρκική σημαία από φυλάκιο της «Πράσινης Γραμμής», για να πέσει και αυτός νεκρός από πυρά που προήλθαν από το τουρκικό φυλάκιο στα Κατεχόμενα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.