Ανοδικές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-εν-αναμονή-της-παράτασης-αναστολής-δασμών-ΗΠΑ-Κίνας

Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν κυρίως θετικά πρόσημα τη Δευτέρα (11/8), καθώς οι επενδυτές περίμεναν την επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας της 12ης Αυγούστου για την αναστολή των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,37% στις 24.454,00 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κατέγραψε κέρδη 0,32% και διαμορφώθηκε στις 80.110,87 μονάδες.

Αλλού, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε ανοδικά κατά 1,85% και διαμορφώθηκε στις 41.820,48 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,21% στις 3.024,21 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε ήπια πτώση 0,10% στις 3.206,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,32% στις 811,85 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,37% στις 24.844,00 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,43% στις 4.122,51 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,43% στις 8.844,80 μονάδες.