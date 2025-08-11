«Αν-διαβάζετε-αυτά-τα-λόγια,-το-Ισραήλ-κατάφερε-να-με-σκοτώσει»:-Το-τελευταίο-μήνυμα-του-δημοσιογράφου-του-al-jazeera-που-στοχοποιήθηκε-σαν-τρομοκράτης

Το Al Jazeera ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή πως πέντε μέλη δημοσιογραφικού συνεργείου του, συμπεριλαμβανομένου ανταποκριτή πολύ γνωστού στους τηλεθεατές του, έχασαν τη ζωή τους όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας.

«Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Συνολικά, οι νεκροί στο πλήγμα αυτό ήταν επτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του Al Jazeera, είναι ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο». Ανέφεραν μέσω Telegram ότι «διεξήγαγαν πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera» διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Ο 28χρονος ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα μεταξύ των ανταποκριτών του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας, κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει, μην ξεχάσετε τη Γάζα»

Προβλέποντας την πιθανότητα να καταλήξει νεκρός, ο Αλ Σαρίφ είχε συντάξει ένα τελευταίο μήνυμα, το οποίο ζήτησε να δημοσιευθεί σε περίπτωση θανάτου του. Η οικογένεια και οι συνάδελφοί του το ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα πριν από μερικές ώρες. Στο κείμενό του, ο 28χρονος κατηγορεί ανοιχτά το Ισραήλ για τη δολοφονία του, αναφέρεται στην αταλάντευτη προσήλωσή του στον αγώνα για την Παλαιστίνη και εμπιστεύεται το μέλλον της οικογένειάς του και του λαού του στη διεθνή κοινότητα.

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει» ξεκινά το μήνυμα του αλ Σαρίφ και συνεχίζει: «Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια και αφιέρωσα όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στον κόσμο, στα σοκάκια του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή αρκετή ώστε να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, στην κατεχόμενη Ασκαλάν (Αλ-Ματζντάλ). Ωστόσο με πρόλαβε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – ώστε ο Αλλάχ να δώσει μαρτυρία ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, όσους αποδέχτηκαν τη σφαγή μας, όσους έπνιξαν την ανάσα μας και δεν συγκινήθηκαν από τα διαμελισμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον χτύπο της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στη γη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνθλίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, κομματιάστηκαν και σκορπίστηκαν στους τοίχους.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη μας πατρίδα. Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, τον οποίο ήθελα να στηρίξω και να συντροφεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος της αποστολής μου και να τη συνεχίσει.

Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με οδήγησαν εδώ. Οι δεήσεις της ήταν το καταφύγιό μου και το φως της μου έδειχνε τον δρόμο. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σάλαχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές μέρες και μήνες. Παρ’ όλα αυτά, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, σταθερή σαν τον κορμό μιας ελιάς που δεν λυγίζει – έχοντας πάντοτε υπομονή, εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και κουβαλώντας την ευθύνη κατά την απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη.

Σας καλώ να σταθείτε στο πλευρό τους, να είστε το στήριγμά τους μετά τον Ύψιστο Αλλάχ. Πεθαίνω αταλάντευτος στις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή Του, βέβαιος για τη συνάντησή μας και σίγουρος ότι αυτό που βρίσκεται κοντά στον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις προηγούμενες και μελλοντικές μου αμαρτίες και μετέτρεψε το αίμα μου σε φως που θα φωτίσει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό και την οικογένειά μου. Συγχωρήστε με για τα λάθη μου και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, διότι κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή.

Ανας Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

Το Al Jazeera στο στόχαστρο του Ισραήλ

Τον Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στη χώρα κι έκλεισαν τα γραφεία του. Επρόκειτο για την κορύφωση της μακράς διένεξης ανάμεσα στο μέσο ενημέρωσης του Κατάρ και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου πως είναι «τρομοκράτες» της Χαμάς.

Και η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί –περιορισμένες– εξουσίες στη Δυτική Όχθη, απαγόρευσε για αρκετούς μήνες το Αλ Τζαζίρα στις αρχές της χρονιάς, κατηγορώντας το για «υποκίνηση ανταρσίας» και «ανάμιξη» στις παλαιστινιακές υποθέσεις.

Το δίκτυο κατήγγειλε τότε την απόφαση, που είχε στόχο κατ’ αυτό να φιμωθεί η κάλυψη της «επιδείνωσης» της κατάστασης στην παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο διεθνής Τύπος δεν επιτρέπεται από τον ισραηλινό στρατό να εργάζεται ελεύθερα στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Μόνο κάποια μέσα, προσεκτικά επιλεγμένα, μπαίνουν, «ενσωματωμένα» σε μονάδες του ισραηλινού στρατού. Τα ρεπορτάζ τους υπόκεινται σε στρατιωτική λογοκρισία.

Ο θάνατος των πέντε εργαζομένων του Αλ Τζαζίρα καταγράφτηκε μερικές ώρες αφού ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή στον στρατό να επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό ξένων δημοσιογράφων να εργάζεται –υπό τον έλεγχό του– στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει πρόβλημα στο να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αλλά νομίζω πως μπορεί να γίνει με τρόπο υπεύθυνο και σώφρονα ώστε να προστατευτεί η δική σας ασφάλεια», είπε και πρόσθεσε πως η διαταγή δόθηκε πριν από «δυο μέρες». Δεν έδωσε καμιά άλλη διευκρίνιση.