Αρνητικά-πρόσημα-στις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-σε-Ουκρανία-και-εμπορικές-εξελίξεις-ΗΠΑ–Κίνας

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωαγορές το πρωί της Δευτέρας (11/8), με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο εμπόριο αλλά και στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει ήπια άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στις 547,20 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,47% στις 24.078,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,16% στις 9.110,60 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,30% στις 7.719,86 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,10% και διαμορφώνεται στις 41.690,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,58% στις 14.755,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI διολισθαίνει κατά 0,46% και διαμορφώνεται στις 7.744,32 μονάδες.

Έρευνα της Deutsche Bank έδειξε ότι οι εκτιμήσεις για τα ετήσια κέρδη έχουν μειωθεί κατά 10% από το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, όσον αφορά στις αναθεωρήσεις των προβλέψεων, η τράπεζα επεσήμανε ότι περισσότερες εταιρείες αύξησαν, αντί να μειώσουν, τις προβλέψεις τους για το δεύτερο τρίμηνο.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των εταιρειών αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους το τελευταίο τρίμηνο, ενώ μόνο το 17% αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές του.

Στα διεθνή θέματα, ανοιχτό παραμένει το «μέτωπο» στην Ουκρανία, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχωρούν σε κοινή δήλωση χθες, Κυριακή 10 Αυγούστου, ζητώντας από Πούτιν και Τραμπ να μην λάβουν αποφάσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αύριο (12/8) λήγει η εμπορική «ανακωχή» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με τους επενδυτές να αναμένουν εξελίξεις, ίσως, και μέσα στη σημερινή μέρα.