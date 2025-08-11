ΔΕΗ: Απόδοση και επενδύσεις χέρι-χέρι

Η ΔΕΗ συνεχίζει τη θετική της πορεία, ανακοινώνοντας για το β΄ τρίμηνο 2025 κύκλο εργασιών 2,18 δισ. ευρώ, καταγράφοντας έτσι αύξηση +37,3% ετησίως, χάρη στις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και την ήπια ενίσχυση της ζήτησης.

Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA ανήλθαν σε 543 εκατ. ευρώ (+16,1%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +29,7% σε ετήσια βάση. Η σημαντική επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζεται, με CapEx 1,3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων το 90% αφορά έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δίκτυα διανομής.

Παρά την αύξηση του καθαρού δανεισμού στα 6 δισ. ευρώ, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA παραμένει στα αποδεκτά επίπεδα του 3,2x. Σε εξαμηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4,65 δισ. ευρώ (+15,4%), τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 996 εκατ. ευρώ (+7,4%) και τα καθαρά κέρδη στα 195 εκατ. ευρώ (+8,9%).

Η διοίκηση εδώ επιβεβαίωσε τον στόχο για EBITDA ύψους 2,0 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη άνω των 400 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,60 ευρώ για το 2025, ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα ενός ενεργειακού παρόχου σε φάση επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης.

Από διαγραμματικής απόψεως όσο η μετοχή κρατάει σε επίπεδο ημερήσιων κλεισιμάτων τη βάση των 14 ευρώ τόσο θα ανοίγει τον δρόμο για να περπατήσει προς την άνω πλευρά του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού στα 16,80 με 17,50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

