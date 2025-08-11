Δούναι-και-λαβείν-στα-τσιπ:-nvidia-και-amd-θα-πληρώνουν-στην-κυβέρνηση-Τραμπ-το-15%-των-εσόδων-από-πωλήσεις-στην-Κίνα

Σε μία ασυνήθιστη συμφωνία, για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για τους ημιαγωγούς, η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από τις κινεζικές πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το -, η Nvidia σχεδιάζει να δώσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων της από τις πωλήσεις των τσιπ H20 στην Κίνα ενώ η AMD θα διαθέσει το ίδιο μερίδιο από τα έσοδα των τσιπ MI308.

Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι το υπουργείο Εμπορίου άρχισε να εκδίδει άδειες εξαγωγής H20 την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χουάνγκ έχει ασκήσει έντονη πίεση για την άρση των περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός της Κίνας θα επιβραδύνει την εξάπλωση της αμερικανικής τεχνολογίας και θα ενθαρρύνει τους τοπικούς ανταγωνιστές όπως η Huawei.

Το Πεκίνο πάντως, το οποίο αντιμετωπίζει όλο και πιο δύσπιστα τη χρήση από τις κινεζικές εταιρείες των τσιπ H20, είναι απίθανο να καλοδεχθεί την ιδέα. Ο Yuyuantantian, λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με το κρατικό China Central Television και συχνά εκφράζει την επίσημη κινεζική γραμμή για το εμπόριο, την Κυριακή επέκρινε τις υποτιθέμενες αδυναμίες ασφάλειας και την αναποτελεσματικότητα του τσιπ.

Quid pro quo συμφωνία

Η ρύθμιση αυτή είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει οικονομικά οφέλη για την Αμερική σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο εμπόριο, σχολιάζει το αμερικανικό πρακτορείο. Η κυβέρνησή του έχει δείξει διάθεση να χαλαρώσει εμπορικούς όρους, όπως οι δασμοί, με αντάλλαγμα τεράστιες επενδύσεις στις ΗΠΑ, όπως είδαμε να συμβαίνει προσφάτως με την Apple που ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 600 δισ. δολάρια για εγχώρια παραγωγή.

Ωστόσο, ένας τόσο στοχευμένος και επιλεκτικός «φόρος εξαγωγών» είναι πρωτόγνωρος στη σύγχρονη επιχειρηματική ιστορία και, σύμφωνα με ειδικούς στον έλεγχο των εξαγωγών, καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει συμφωνήσει ποτέ να καταβάλει μέρος των εσόδων της για να λάβει άδειες εξαγωγής.

«Αυτή η φαινομενική συμφωνία quid pro quo είναι πρωτοφανής από την άποψη του ελέγχου των εξαγωγών. Η ρύθμιση κινδυνεύει να ακυρώσει τη λογική της εθνικής ασφάλειας για τους ελέγχους των εξαγωγών των ΗΠΑ», δήλωσε στο - ο Jacob Feldgoise, ερευνητής στο Κέντρο για την Ασφάλεια και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Πιθανότατα θα υπονομεύσει τη θέση των ΗΠΑ κατά τις διαπραγματεύσεις με συμμάχους για την εφαρμογή συμπληρωματικών ελέγχων», πρόσθεσε. «Οι σύμμαχοι μπορεί να μην πιστέψουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ εάν είναι πρόθυμοι να ξεχάσουν τις ανησυχίες τους για την εθνική ασφάλεια εφόσον λάβουν οικονομικές παραχωρήσεις – είτε από αμερικανικές εταιρείες είτε από ξένες κυβερνήσεις».