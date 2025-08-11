Η Ευρώπη ζητά από τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία πριν τη συνάντηση με Πούτιν – Μερτς: Η στρατιωτική πίεση δεν αρκεί

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν την Ουάσινγκτον να εντείνει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενόψει της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα– η οποία θα είναι και καθοριστική για το μέλλον της Ουκρανίας – και κατ΄επέκτασιν το μέλλον της ασφάλειας της ΕΕ.

Σε μια σύνοδο κορυφής το Σάββατο, που διοργάνωσαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι από κοινού με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί σύμβουλοι ασφαλείας υποστήριξαν ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία μέσω απειλών κυρώσεων, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους που συμμετείχαν ή ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Τη θέση αυτή υποστηρίζει και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σε σημερινές δηλώσεις του που παραθέτουν οι Financial Times, υποστήριξε πως «ο Πούτιν ενεργεί μόνο υπό πίεση».

«Είναι σαφές ότι η στρατιωτική πίεση δεν είναι αρκετά ισχυρή και ότι οι αμερικανικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Αν εφαρμοστούν, ο αντίκτυπος στην ρωσική οικονομία θα είναι σημαντικός. Έχω παροτρύνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να το πράξει. Είτε προς την κατεύθυνση της αύξησης της πίεσης προς τη Ρωσία, είτε προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης από τη Ρωσία ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος είχε προγραμματίσει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραστεί στη συνάντηση στην Αλάσκα, δήλωσε ο Μερτς στους Financial Times.

Τα παγωμένα περιουσιακά της Ρωσίας ως μέσο πίεσης

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επίσης υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να επιβληθεί με σκληρές κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την ειρήνη πριν σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Βανς χαρακτήρισε την προγραμματισμένη συνάντηση ως «σημαντική ανακάλυψη για την αμερικανική διπλωματία», λέγοντας στο Fox News ότι ο στόχος είναι να βρεθεί μια διαπραγματευτική λύση για το έδαφος «όπου θα σταματήσουν οι σκοτωμοί». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε, επίσης, την Ευρώπη ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρηματοδοτούν πλέον την Ουκρανία όπως έκαναν ως τώρα. «Αν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η σύγκρουση, θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να διαδραματίσετε έναν πιο άμεσο και ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση αυτού του πολέμου», είπε.

Από την πλευρά της, όμως, η Ευρώπη εξετάζει τα παγωμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ως μέσο πίεσης, με τις Βρυξέλλες να προτείνουν την ιδέα της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Μια πρόταση που συζητείται θα περιλαμβάνει το δανεισμό των μετρητών που έχουν συσσωρευτεί στο βελγικό εκκαθαριστικό οίκο Euroclear από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 190 δισ. ευρώ και τη χορήγησή τους ως δάνειο στην Ουκρανία, ανέφεραν.

«Σε κάποιο σημείο θα μπορούσε να συζητηθεί τι θα γίνει με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αν η Ρωσία δεν αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές που προκάλεσε», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.

Σημαντικές οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία, λέει η Ευρώπη

Με τον Τραμπ να επιδιώκει να συζητήσει πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις με τον Πούτιν, οι Ευρωπαίοι έχουν ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για την Ουκρανία. Η πιο ισχυρή εγγύηση θα ήταν να μην υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και στην υποστήριξη τρίτων χωρών προς την Ουκρανία», δήλωσε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο αξιωματούχος της ΕΕ.