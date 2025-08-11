Η-σοφία-της-αγοράς-σε-20-γρήγορα-tips

Στην επένδυση, όπως και στη ζωή, το να ξέρεις τι κάνεις σώζει πορτοφόλια και νεύρα.

Αντί για βαριά ορολογία που μυρίζει χρηματιστηριακό manual του ’90, πάμε να δούμε 20 βασικούς κανόνες ποτισμένους με το γνωστό μου χιούμορ, για να μην σου πέσει βαριά η σοφία.

1. Επένδυσε σε ό,τι ξέρεις

Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις στον κολλητό σου σε 30’’, μην το αγοράζεις.

2. Κάνε την έρευνά σου

Το Google είναι τζάμπα. Διάβασε, ψάξε, ρώτα.

3. Σκέψου μακροπρόθεσμα

Το κέρδος δεν έρχεται με delivery.

4. Αγνόησε τους “μάντεις” στα φόρουμ και τα επενδυτικά κατώγεια

Ζώδια βλέπουμε για πλάκα, όχι για επενδύσεις.

5. Προτίμησε εταιρείες με κατανοητή δραστηριότητα

Αν η περιγραφή μοιάζει με manual στα κινέζικα… άστο να παέι στην ευχή.

6. Χρησιμοποίησε κοινή λογική

Αν ακούγεται πολύ καλό, πιθανόν δεν είναι.

7. Κάνε υπομονή

Οι καλές αποδόσεις θέλουν χρόνο για να φυτρώσουν.

8. Απόφυγε τα “καυτά” χαρτιά

Αν μιλάνε όλοι γι’ αυτό, είναι ήδη αργά.

9. Δες το δυναμικό ανάπτυξης

Μη θες απλώς μια καλή εταιρεία – θες μια καλή εταιρεία που θα γίνει καλύτερη..

10. Κοίτα την ποιότητα της διοίκησης

Αυτή που ξέρει τι κάνει μπορεί να γυρίσει σώο το καράβι από τις φουρτούνες. Μια που δεν ξέρει… θα το ρίξει στα βράχια και θα σου στείλει και φωτογραφία.

11. Ψάξε τις υποτιμημένες

Είναι σαν τις εκπτώσεις: αν βρεις κάτι ποιοτικό σε μισή τιμή, κέρδισες.

12. Διασπορά με μυαλό

Όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι – εκτός κι αν σου αρέσουν οι ομελέτες

13. Μάθε από τα λάθη

Έχασες; Πλήρωσε τα δίδακτρα. Μην επαναλάβεις την τάξη.

14. Παρακολούθησε τα κέρδη

Εταιρεία χωρίς κέρδη = φυτό χωρίς νερό.

15. Να είσαι ευέλικτος

Αν βλέπεις παγόβουνο, άλλαξε πορεία.

16. Πρόσεξε τις εσωτερικές αγορές

Όταν οι insiders αγοράζουν, κάτι ξέρουν.

17. Μην το παρακάνεις

Πολύ trading = πολλά fees, λίγα κέρδη.

18. Μείνε ψύχραιμος στη μεταβλητότητα

Το κόκκινο ταμπλό δεν είναι φωτιά στα μπατζάκια σου

19. Ξέρεις γιατί την αγόρασες;

Αν δεν έχεις λόγο, βρες τον ή φύγε.

20. Κράτα ανοιχτό μυαλό

Οι ευκαιρίες δεν φορούν πάντα την ίδια γραβάτα.

Αν το επενδυτικό ταξίδι ήταν ταξίδι διακοπών, αυτά τα 20 μαθήματα θα ήταν ο χάρτης, το GPS, και η λίστα «τι να πάρεις μαζί». Αν τα ακολουθήσεις, μπορεί να μην φτάσεις στο νησί του θησαυρού, αλλά τουλάχιστον δεν θα βρεθείς να κολυμπάς πίσω στην ακτή με το πορτοφόλι βρεγμένο και πιθανόν άδειο.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 11, 2025