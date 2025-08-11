Η-coca-cola-hbc-γεμίζει-το-ποτήρι-της-κερδοφορίας

Η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και ενισχύοντας τις προσδοκίες για επίτευξη των ετήσιων στόχων στο άνω εύρος.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,463 δισ. μονάδες, ενώ τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 5,62 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα συγκρίσιμα EBIT να ενισχύονται κατά 15% και να διαμορφώνονται στα 649,8 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 23%, στα 470,6 εκατ. ευρώ. Μοναδικό σημείο προβληματισμού αποτέλεσε η υποαπόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 242,5 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες.

Η διοίκηση διατηρεί υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη συνέχεια του έτους, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση για οργανική αύξηση εσόδων μεταξύ 6% και 8% και αύξηση EBIT μεταξύ 7% και 11%. Η ισχυρή ζήτηση, η αποτελεσματική διαχείριση κόστους και η γεωγραφική διαφοροποίηση δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας.

Στη μακροπρόθεσμη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή μας έχει δώσει και με το παραπάνω τον στόχο της ανοδικής τμήσης του καναλιού “C” χτυπώντας τα 47 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που πατήσει πάνω από εκεί, θα ανοίξει μέτωπο με τα 52 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

