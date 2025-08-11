Μια χαμένη ευκαιρία: Η ιστορία της προσπάθειας για την απελευθέρωση του Ναβάλνι (ΙI)

Ο Ρότζερ Κάρστενς έτρεχε μέσα από το Τελ Αβίβ για να συναντήσει τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς , γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να ζητήσει από τον Λευκό Οίκο συγχώρεση και όχι άδεια.

Δύο φορές στο παρελθόν, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε απορρίψει αιτήματα του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για υποθέσεις ομήρων να συναντήσει αυτόν τον αινιγματικό Ρώσο ολιγάρχη, έναν από τους λίγους ανθρώπους που ο Κάρστενς θεωρούσε «μάγο παρασκηνίου» με την επιρροή να ξεμπλέξει τους πιο ακανθώδεις διπλωματικούς κόμπους.

Αλλά τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο Κάρστενς ταξίδεψε στο Ισραήλ για να βοηθήσει αμερικανικές οικογένειες των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα είχε πάρει ομήρους η Χαμάς, ένα μήνυμα έφτασε στο τηλέφωνό του λέγοντας ότι ο Αμπράμοβιτς ήταν επίσης στην πόλη. Φαινόταν σαν μια αξέχαστη ευκαιρία να προωθηθεί μια ανταλλαγή κρατουμένων που θα μπορούσε να απελευθερώσει Αμερικανούς πολίτες που φυλακίστηκαν στη Ρωσία – και ταυτόχρονα, να σωθεί ο άσπονδος εχθρός του Βλαντιμίρ Πούτιν , ο Ρώσος αντιφρονών ηγέτης Αλεξέι Ναβάλνι .

Ο απεσταλμένος ομήρων είχε βρεθεί στο πεδίο της μάχης σε έξι πολέμους, αλλά αστειεύτηκε ότι η μεγαλύτερη μάχη που είχε δει ποτέ ήταν να φοράει κοστούμι και γραβάτα στην Ουάσινγκτον, «προσπαθώντας να πετύχει οτιδήποτε». Είχε ένα σχέδιο να απελευθερώσει τον Ναβάλνι και τους Αμερικανούς, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν πίστευε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει σε αυτό. Συχνά αστειευόταν ότι ένιωθε σαν τον Γκιούλιβερ, δεμένος από λιλιπούτειους.

Οι υποτιθέμενοι αντίπαλοί του: ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι εργάζονταν, αν και με μεγαλύτερη προσοχή, προς τον ίδιο σκοπό και ζύγιζαν τους γεωπολιτικούς και ηθικούς κινδύνους της ανταλλαγής κρατουμένων με τον Πούτιν. Ο Κάρστενς παραπονέθηκε σε συναδέλφους του ότι είχε κολλήσει να αναφέρει σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι, κατά την άποψή του, δεν είχαν πάει ποτέ σε μάχη, δεν είχαν μυρίσει ποτέ κορδίτη και κάθονταν στα γραφεία τους, αναφέροντας λόγους για τους οποίους οι προτάσεις του δεν θα λειτουργούσαν.

Αυτή τη φορά, ο πρώην Πράσινος Μπερές δεν επρόκειτο να δώσει σε κανέναν αρκετό χρόνο για να του πει όχι. Στις 30 Νοεμβρίου, έστειλε ένα - στην Ουάσινγκτον, όπου η μέρα ήταν ακόμα νωρίς, λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να καθίσει με τον Αμπράμοβιτς. Λίγα λεπτά αργότερα, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο που είχε επιλεγεί για τη συνάντηση. Καθισμένος απέναντι, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι μπορούσε να δει τις συνομιλίες με κρατούμενους -μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπείας FSB- να έχουν βαλτώσει.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η FSB μεταδίδει τα μηνύματά μας», είπε ο Κάρστενς. Επανέλαβε την τελευταία προσφορά του Λευκού Οίκου: ένα μείγμα κρατουμένων που δεν περιλάμβανε ούτε τον Ναβάλνι —τον οποίο ήθελε η Γερμανία— ούτε τον απαραίτητο της Ρωσίας, έναν αξιωματικό της FSB ονόματι Βαντίμ Κρασίκοφ , ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός αντιπάλου του Πούτιν στο κέντρο του Βερολίνου. Ο Κάρστενς πίστευε ότι η πρόταση αυτή δεν επρόκειτο ποτέ να πετύχει.

«Αλλά επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μια άλλη ιδέα», τόλμησε, «Όχι επίσημα, αλλά απλώς για να μάθω την άποψή σας».

Ο Κάρστενς πρότεινε μια ιδέα που ονόμασε «διεύρυνση του προβλήματος». Η Γερμανία θα απελευθέρωνε τον Κράσικοφ, αν η Ρωσία απελευθέρωνε τον Ναβάλνι. Ως συμπλήρωμα, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν διάφορους μυστικούς κατασκόπους που βρίσκονται στην κατοχή τους και η Ρωσία θα απελευθέρωνε δύο Αμερικανούς που κρατούνταν με κατηγορίες κατασκοπείας, τις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκε κατηγορηματικά: τον πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν και τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς .

Ακουγόταν ενδιαφέρον, είπε ο Αμπράμοβιτς, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Πούτιν θα απελευθέρωνε τον Ναβάλνι. Μετά από 30 λεπτά, ο Κάρστενς έφυγε, ανοίγοντας ξανά το τηλέφωνό του για να δει καταρρακτώδη μηνύματα που τον διατάζουν να μην πραγματοποιήσει τη συνάντηση. Λίγες μέρες αργότερα, ο Κάρστενς έλαβε απάντηση από τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος φάνηκε εξίσου έκπληκτος με οποιονδήποτε άλλον.

Ο Πούτιν, είπε, ήταν πρόθυμος να απελευθερώσει τον Ναβάλνι.

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Αλεξέι Ναβάλνι εμφανίζεται μέσω βιντεοκλήσης κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας τον Ιανουάριο του 2024. Φωτογραφία: Γιούρι Κοτσέτκοφ/EPA/Shutterstock

Την ίδια εβδομάδα, οι φρουροί έβαλαν τον 47χρονο αντιφρονούντα σε ένα τρένο φυλακών και κλείδωσαν την πόρτα χωρίς να ξέρουν πού κατευθυνόταν. Οι ώρες μετατράπηκαν σε μέρες καθώς ο Ναβάλνι διάβαζε τα βιβλία που του είχαν επιτρέψει να πάρει μαζί του από το στρατόπεδο συγκέντρωσης IK-6. Δεν μπορούσε να δει τις πόλεις να περνούν έξω, αλλά το τρένο διέσχιζε τα Ουράλια Όρη και μετά βόρεια προς τον Αρκτικό Κύκλο, προς τον «νεκρό σιδηρόδρομο», που χτίστηκε από πολιτικούς κρατούμενους υπό τον Στάλιν.

Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να φτάσει στον παγωμένο προορισμό του, γνωστό ως «Πολικός Λύκος».

«Είμαι ο νέος σας Άγιος Βασίλης», έγραψε στην πρώτη του επιστολή προς τη σύζυγό του, Γιούλια. «Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τάρανδοι, αλλά υπάρχουν τεράστιοι, χνουδωτοί και πολύ όμορφοι Γερμανικοί Ποιμενικοί».

Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή του, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνδέθηκε σε μια ιδιωτική τηλεδιάσκεψη με τον Τζο Μπάιντεν , για να συζητήσουν επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ανεπίσημα, το εμπόριο κρατουμένων ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ώρες νωρίτερα, η αρχισυντάκτρια της Journal, Έμμα Τάκερ, είχε συναντηθεί με τους κορυφαίους βοηθούς του Σολτς στην Ελβετία. Ο Μπάιντεν είχε μόλις συναντήσει την αδερφή του Πολ Γουίλαν, Ελίζαμπεθ, μια ζωγράφο πορτρέτων που είχε αναπτύξει μια εύκολη σχέση με τον πρόεδρο. Ο Τζέικ Σάλιβαν , σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τον ομόλογό του στο Βερολίνο πριν από τη συνάντηση. Η ιδέα ήταν τόσο λεπτή που ο Σολτς ήταν πολύ νευρικός για να αναφέρει λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της κλήσης.

«Θα πετάξω να σε δω», είπε ο Σολτς. «Θα το έκανα ευχαρίστως».

Ο καγκελάριος ταξίδεψε χωρίς να ενημερώσει το δικό του υπουργικό συμβούλιο, δίνοντας τόσο σύντομη προειδοποίηση που το μόνο αεροπλάνο που μπορούσε να κλείσει η γερμανική κυβέρνηση ήταν ένα Airbus A321 μεσαίων αποστάσεων, το οποίο έπρεπε να ανεφοδιαστεί με καύσιμα στην Ισλανδία. Δεν υπήρχαν βοηθοί ούτε σημειωτές στη συνάντηση της 9ης Φεβρουαρίου, μόνο ο Μπάιντεν και ο Σολτς. Ώρες νωρίτερα, ο Τάκερ Κάρλσον μετέδωσε μια συνέντευξη με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, όπου ο πρώην παρουσιαστής του Fox πίεσε τον Ρώσο πρόεδρο να απελευθερώσει τον Γκέρσκοβιτς. Ο Πούτιν, τιμωρημένος από τον Κάρλσον, φαινόταν αμήχανος. Όλα τα κομμάτια φαινόταν να μπαίνουν στη θέση τους.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Σολτς συμφώνησε να απελευθερώσει τον δολοφόνο Κράσικοφ ως κεντρικό στοιχείο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Ο καγκελάριος θα έσωζε τον Ναβάλνι από την αρκτική φυλακή του – και, όπως ήλπιζε, θα ενίσχυε τις πιθανότητες του γηράσκοντος προέδρου των ΗΠΑ σε αυτό που ήταν βέβαιο ότι θα ήταν μια δύσκολη εκστρατεία επανεκλογής.

«Για σένα, θα το κάνω αυτό», είπε ο Σολτς στον Μπάιντεν.

Μαύρες αυτοκινητοπομπές

Στις 15 Φεβρουαρίου 2024, τα στενά δρομάκια του Μονάχου ήταν γεμάτα με μαύρες αυτοκινητοπομπές που μετέφεραν τους σημαντικότερους ηγέτες της Δύσης στο ετήσιο συνέδριο ασφαλείας της βαυαρικής πόλης. Ο Κάρστενς δεν ήταν εγγεγραμμένος ως ομιλητής ή μέλος πάνελ, αλλά έφυγε αθόρυβα από την Ουάσινγκτον με μια πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση επιτάχυνε την ολοκλήρωση της ανταλλαγής Ναβάλνι, αλλά προτιμούσε να κρατά τον Κάρστενς στο περιθώριο οποιωνδήποτε συνομιλιών για τους Ρώσους κρατούμενους.

Ο Κρίστο Γκρόζεφ ήταν ήδη εκεί, περιμένοντας με αγωνία σε ένα καφέ κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του χώρου. Ο Βούλγαρος ερευνητής δημοσιογράφος και κυνηγός κατασκόπων ένιωθε ότι η συμφωνία είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο αυτός και ο Κάρστενς ήθελαν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της Δύσης για να βεβαιωθούν ότι τίποτα δεν θα την εκτροχιάσει. Η Οντέσα Ράε, η παραγωγός της ταινίας «Ναβάλνι», έστελνε μηνύματα από το Ντουμπάι καθ’ οδόν προς την Ουκρανία, αφού είχε συναντήσει τον Ρώσο σύντροφό τους, Στάνισλαβ Πετλίνσκι.

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις πετούσε με το Air Force Two, επίσημα για να εκφωνήσει μια κεντρική ομιλία, ενώ πιο διακριτικά εκπροσώπησε τον Μπάιντεν σε μια συνάντηση με τους Σλοβένους ηγέτες για να επιβεβαιώσει ότι η ανταλλαγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει δύο Ρώσους κρυφούς κατασκόπους που βρίσκονται υπό την κράτησή τους: ένα παντρεμένο ζευγάρι που παρίστανε τους Αργεντινούς υπηκόους. Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ , ήταν στη διάσκεψη και εξακολουθούσε να ανησυχεί για την ηθική γραμμή προς την οποία η χώρα της οδεύει, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επρόκειτο να τη συναντήσει και να καθησυχάσει τυχόν ανησυχίες. Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, ήταν επίσης στο Μόναχο, παρούσα για να απαντήσει σε επίμονες αμφιβολίες.

Δίπλα στον Γκρόζεφ, η οποία αντάλλασσε μηνύματα σε επαφές για να προσπαθήσει να συνοψίσει την κατάσταση, ήταν η Μαρία Πέβτσιχ, φίλη του Ναβάλνι και επικεφαλής των ερευνών. Η τοποθεσία τους έμοιαζε δυσοίωνη. Δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα, στην ίδια συγκέντρωση του Μονάχου, ο πρόεδρος της Ρωσίας εκφώνησε μια ομιλία στην οποία κατέκρινε την παγκόσμια τάξη στην οποία η Αμερική ήταν «ένας αφέντης, ένας κυρίαρχος», μια διατριβή που θεωρήθηκε το εναρκτήριο όπλο του πολέμου του εναντίον της Δύσης. Τώρα, σε κοντινή απόσταση από τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Ανατολής-Δύσης από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η ανάμνηση αυτής της ομιλίας ήταν σαν φάντασμα.

Καθώς η βραδιά πλησίαζε στο τέλος της, ο Πέβτσιχ έθεσε ένα ερώτημα, σαν ένα τρομερό προαίσθημα: «Τι θα γινόταν αν τον σκοτώσουν;» Μετά από χρόνια μελέτης των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Γκρόζεφ ήταν σίγουρος ότι η ανησυχία της δεν θα πραγματοποιούνταν. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, την καθησύχασε, μια μεθοδολογία για τις ανταλλαγές φυλακισμένων που ίσχυε από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Το Journal είχε ακόμη και προγραμμένα άρθρα, έτοιμα να δημοσιευτούν, τη στιγμή που ο Ναβάλνι άφησε την τελευταία του πνοή.

Την επόμενη μέρα, ο Διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών Κρίστοφερ Ρέι καθόταν για μεσημεριανό γεύμα με τους επικεφαλής της βρετανικής MI6 και της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND. Η διακριτική και άχαρη δουλειά τους επρόκειτο να αποδώσει με το πολύ πραγματικό δώρο της ελευθερίας, όχι μόνο για τον Ναβάλνι αλλά και για τον Γκέρσκοβιτς, του οποίου τις δημοσιογραφικές αναφορές θαύμαζε ο Ρέι.

Αλλά καθώς το γεύμα εξελισσόταν, οι αξιωματούχοι άρχισαν να ψάχνουν τα τηλέφωνά τους, βουίζοντας από νέα από τη Ρωσία. Οι πιο ισχυροί τσάροι ασφαλείας της Δυτικής συμμαχίας στράφηκαν ο ένας στον άλλον με τρόμο και σύγχυση. «Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή», ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κρεμλίνου. «Η αιτία θανάτου εξακριβώνεται».

Οι καλεσμένοι σηκώθηκαν ένας προς έναν για να αρχίσουν να απαντούν στις κλήσεις. Ο Ρέι έτρεξε επάνω για να συσκεφθεί με τον Μπλίνκεν. Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής απάντησε αμέσως: «Φέρτε μου την Γιούλια». Ένας βοηθός δυσκολεύτηκε να επικοινωνήσει με τη σύζυγο του Ναβάλνι και επέστρεψε με τον αριθμό του Γκρόζεφ.

Περνώντας μέσα από τα αυστηρά ελεγχόμενα κλοιά ασφαλείας, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι έψαχναν ο ένας τον άλλον και συσκέπτονταν για το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια. Η είδηση διαδόθηκε στους διαδρόμους και στην ουρά για καφέ, όπου ένας Γερμανός διπλωμάτης φώναξε μπροστά στους δημοσιογράφους: «Ωχ όχι! Προσπαθούσαμε να τον βγάλουμε έξω!»

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, αντιδρά καθώς μιλάει κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Φωτογραφία: Kai Pfaffenbach/Press Pool

Ο Γκρόζεφ οδήγησε την χήρα του Ναβάλνι με το μελαμψό πρόσωπο μέσα από τις πύλες του ξενοδοχείου στη σουίτα του υπουργού Εξωτερικών. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, κάθισαν και η Γιούλια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα: Ο Πούτιν πρέπει να τιμωρηθεί για την αθλιότητα που έχει προκαλέσει. Λίγα λεπτά αργότερα, περπάτησε προς το αναλόγιο στην σοκαρισμένη αίθουσα συνεδριάσεων, με τους συνέδρους να στέκονται να χειροκροτούν ή να κλαίνε στις θέσεις τους, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα και δίκαιο θυμό.

«Θέλω ο Πούτιν, η παρέα του, οι φίλοι του Πούτιν και η κυβέρνησή του να γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν για όσα έχουν κάνει στη χώρα μας, στην οικογένειά μας και στον σύζυγό μου», είπε.

Ο καγκελάριος Σολτς ήθελε να δει την Γιούλια, αλλά δεν ήταν σίγουρος αν η γυναίκα που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακαλύψει ότι ήταν χήρα θα ήθελε χρόνο με την οικογένειά της. «Θέλω να συναντηθούμε», απάντησε και έφτασε, κάπως ακόμα ψύχραιμη, στη σουίτα του ξενοδοχείου όπου περίμενε ο καγκελάριος.

«Έχω ένα αίτημα», είπε η Γιούλια, πριν στραφεί στην ερώτηση του Κρασίκοφ. «Μην αφήσετε ελεύθερο αυτόν τον άνθρωπο».

Σε όλο τον κόσμο, η μυστική λέσχη των ανθρώπων που είχαν μοχθήσει για την οργάνωση μιας ανταλλαγής ήταν σε δύσκολη θέση, καθώς το ένα απαραίτητο συστατικό της βρισκόταν νεκρό σε ένα νεκροτομείο στην Αρκτική. Αξιωματούχοι σε όλη τη Δύση εργάζονταν επί μήνες για να απελευθερώσουν όχι μόνο τον Ναβάλνι, αλλά και έναν αυξανόμενο κατάλογο Αμερικανών που είχαν κατασχεθεί από το Κρεμλίνο ως διαπραγματευτικά χαρτιά. Πράκτορες της CIA και οι Ευρωπαίοι εταίροι τους είχαν κυνηγήσει Ρώσους κατασκόπους μυστικά σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο της Αρκτικής, στις πρώτες γραμμές της Ουκρανίας και στα προάστια μιας πρωτεύουσας των Άλπεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε εκδώσει Ρώσους εγκληματίες του κυβερνοχώρου που συνελήφθησαν στις Μαλδίβες και σε ένα ελικοδρόμιο στην πλαγιά του ελβετικού βουνού – νομικοί και διπλωματικοί ελιγμοί υψηλής καλωδίωσης που είχαν δώσει στις ΗΠΑ μετοχές συναλλαγών για ένα χρηματιστήριο που τώρα ήταν στον πάγο.

Στο Λος Άντζελες, ο εκδότης του Journal, Almar Latour, επισκεπτόταν μια μουσειακή έκθεση με έργα τέχνης που φιλοτέχνησαν κρατούμενοι από σοβιετικά γκουλάγκ και αναρωτιόταν αν ένα σκούρο γκρι σκίτσο με μολύβι είχε σχεδιαστεί στο ίδιο στρατόπεδο με τον Navalny, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν ο Carstens, ο οποίος είχε προσγειωθεί στο Μόναχο ακριβώς την ώρα που έμαθε ότι όλα ήταν μάταια.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν επαναφέρει τον Ναβάλνι ζωντανό αν είχαν ενεργήσει με μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη, είπε ο Κάρστενς. «Μακάρι να είχα κινηθεί πιο γρήγορα».

Ο ειδικός απεσταλμένος κατηγορούσε τον εαυτό του που δεν άσκησε περισσότερη πίεση στον Λευκό Οίκο. «Θα μπορούσαμε να το είχαμε ολοκληρώσει τον Αύγουστο!» Η Ρέι, καθ’ οδόν προς την Ουκρανία, επιβιβαζόταν σε μια πτήση και μιλούσε με έναν συνεπιβάτη για την ταινία της, χωρίς κανένας από τους δύο να γνωρίζει, μέχρι που κοίταξε το τηλέφωνό της, ότι το θέμα της ταινίας, η φίλη της, είχε μόλις πεθάνει.

Στο στρατόπεδο εργασίας IK-17 της Ρωσίας, ο Πολ Γουίλαν αντάλλασσε τσιγάρα για να τηλεφωνήσει στην οικογένειά του: «Αν είναι πρόθυμοι να σκοτώσουν τον Ναβάλνι, θα μπορούσαν να μου κάνουν κάτι. Να με δηλητηριάσουν. Να μου σπάσουν το πόδι;» Η αδερφή του, Ελίζαμπεθ, ρωτούσε έναν αξιωματικό στο επιτελείο του Κάρστενς μέσω γραπτών μηνυμάτων σχετικά με τις συνέπειες ενός θανάτου για τον οποίο ήταν σίγουρη ότι δεν ήταν ατύχημα.

Διαφήμιση

Η φυλακή IK-17, όπου ο Αμερικανός Πολ Γουίλαν μεταφέρθηκε για να εκτίσει ποινή φυλάκισης 16 ετών για κατηγορίες κατασκοπείας, τις οποίες ο ίδιος και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκαν. Φωτογραφία: REUTERS

Ο Τζέικ Σάλιβαν βρισκόταν στον καναπέ του γραφείου του όταν μια αντιπροσωπεία της Wall Street Journal παρενέβη. Η συνάντησή τους, η οποία είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων, είχε σκοπό να ανακοινώσει καλά νέα, αλλά η είδηση του θανάτου του Ναβάλνι, ώρες νωρίτερα, της έδωσε την αίσθηση ενός ξαφνικού γεγονότος.

Ο Σάλιβαν είχε τη συνήθεια να κοιτάζει προς το πάτωμα ή στο πλάι, καθώς σκεφτόταν προσεκτικά τις πτυχές ενός προβλήματος. Μετά από μια μεγάλη παύση, μίλησε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι μια συμφωνία με τον Ναβάλνι θα λειτουργούσε». Αλλά επίσης δεν περίμενε ότι ο Πούτιν θα τον σκότωνε και εξακολουθούσε να μην είναι σίγουρος αν θα μάθαινε ποτέ την αλήθεια πίσω από τον θάνατο του αντιφρονούντος.

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι είχαν χάσει τα πάντα – τον άνθρωπο που προσπαθούσαν να σώσουν και τα όνειρα της Ρωσίας για ένα δημοκρατικό μέλλον. Και η Journal, της οποίας ο δημοσιογράφος, ο Γκέρσκοβιτς, είχε περάσει πλέον 323 ημέρες στις φυλακές της Μόσχας όπου ο μπράβος του Στάλιν κάποτε εκτέλεσε εκκαθαρισμένους αξιωματούχους, δεν ήταν πιο κοντά στην απελευθέρωσή του από ό,τι στις πρώτες ώρες της σύλληψής του.

Αλλά μέσα στο σύννεφο της θλίψης και του αποπροσανατολισμού, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας μπορούσε επίσης να διακρίνει μια νέα δυνατότητα. Η Γερμανία είχε ξεπεράσει το ψυχολογικό κατώφλι της συμφωνίας να απελευθερώσει έναν δολοφόνο – και ίσως θα δεχόταν άλλους πολιτικούς κρατούμενους στη θέση του Ναβάλνι. Το ερώτημα που κρεμόταν πάνω από αυτή την ανάλυση ήταν αν ο Πούτιν είχε καταλήξει στο ίδιο μοιραίο συμπέρασμα.

Τις επόμενες εβδομάδες, αξιωματούχοι της CIA θα πετούσαν για να συναντήσουν τους Ρώσους ομολόγους τους σε ξενοδοχεία της Σαουδικής Αραβίας, κρατημένα με ψεύτικα ονόματα, κουβαλώντας μόνο κρυφές λίστες κρατουμένων που η Δύση θα μπορούσε να ανταλλάξει με το Κρεμλίνο σε έντυπη μορφή.

Ο κόσμος θα έβλεπε επιτέλους τους καρπούς της εργασίας τους όταν, την 1η Αυγούστου 2024, έξι αεροπλάνα παρέδωσαν 24 κρατούμενους και δύο παιδιά σε ένα σημείο ανταλλαγής έξω από έναν τουρκικό αεροσταθμό, ένα μείγμα Ρώσων κατασκόπων, χάκερ, κυβερνοεγκληματιών -και του Κράσικοφ- ανταλλάχθηκαν με Ρώσους αντιφρονούντες, Γερμανούς καταδίκους και Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων των Γουίλαν, Γκέρσκοβιτς και άλλων δημοσιογράφων.

Αυτό το εμπόριο, η μεγαλύτερη ανταλλαγή Ανατολής-Δύσης στη σύγχρονη ιστορία, θα εδραίωνε ένα ψυχρό, αναπόφευκτο γεγονός για την αναδυόμενη παγκόσμια τάξη: η σύλληψη και η ανταλλαγή κρατουμένων, και η παραμόρφωση του δικαστικού συστήματος για να το κάνει, είναι τώρα αυτό που κάνουν οι ισχυρές χώρες, μια συναλλακτική τάξη πολιτικής τέχνης που περικλείεται από τη σύλληψη του Ναβάλνι, την εκστρατεία για την απελευθέρωσή του και τον τραγικό θάνατό του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεξιά, χαιρετά τον καταδικασμένο δολοφόνο Βαντίμ Κρασίκοφ κατά την επιστροφή του στη Μόσχα. Φωτογραφία: Mikhail Voskresensky/TASS/Zuma Press

Προς το παρόν, ωστόσο, σηκώνοντας το βλέμμα του από τον καναπέ του γραφείου του, ο Σάλιβαν επικοινώνησε με την Journal χωρίς να προσφέρει ψεύτικες ελπίδες. Οι δικηγόροι της εφημερίδας είχαν φέρει τη μητέρα του Γκέρσκοβιτς, Έλλα Μίλμαν, και εκείνη τον κοίταζε κατάματα, ρωτώντας: «Δεν δημιουργεί αυτό μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη για την απελευθέρωση του Έβαν;»

«Ίσως», είπε. «Δεν είναι σημείο καμπής», πρόσθεσε. «Θα το πετύχουμε. Βλέπω μια πορεία».