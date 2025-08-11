Νετανιάχου-και-Τραμπ-συνομίλησαν-για-τα-σχέδια-επίθεσης-του-Ισραήλ-στη-Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

“Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς”, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has just spoken with US President @realDonaldTrump. The two discussed Israel’s plans for taking control of the remaining Hamas strongholds in Gaza in order to bring about the end of the war, the release of the hostages and the defeat of Hamas. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 10, 2025

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου.

Το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της συνομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου περιέγραψε το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Γάζα, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διατήρηση της κυρίαρχης ευθύνης ασφαλείας από το Ισραήλ και την εγκαθίδρυση πολιτικής διοίκησης.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής διοίκησης ή τι θα συνεπάγονται οι ευθύνες ασφαλείας του Ισραήλ.

Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ αποφάσισε να διασφαλίσει ότι η πρόσφατα εγκεκριμένη στρατιωτική εκστρατεία για την κατάληψη της πόλης της Γάζας δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες που αφορούν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σημειώνεται ότι το σχέδιό του Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας αντιμετωπίζει διεθνή κατακραυγή.

Κοινή δήλωση Eλλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σλοβενίας και Δανίας: «Το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα την απόφασή του για πλήρη κατοχή της Γάζας»

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Κάλεσαν το Ισραήλ να αναστρέψει αυτή την απόφαση και επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφεραν, κινδυνεύει να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Επισημάνθηκε η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία και των πολιτών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποκτήσουν τρόφιμα.

Σημειώνεται ότι σήμερα, λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), σε συνέντευξη τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, τονίζοντας ότι είναι «ο ταχύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Να αφοπλιστεί η Χαμάς και να διαπραγματευτούν τα δύο κράτη»

Στη δήλωση τους τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επανέλαβαν την ανάγκη για άρση των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την άμεση διενέργεια διπλωματικών προσπαθειών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Οι χώρες καλούν επίσης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.

Οι 5 όροι του Νετανιάχου για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα

«Δεδομένης της άρνησης της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει το έργο του και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς… Το Ισραήλ έχει περίπου το 70-75% της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά υπάρχουν δύο ακόμα “προπύργια” όπου φαίνεται να βρίσκονται οι μαχητές της Χαμάς», είπε, προσθέτοντας ότι ένα από αυτά είναι στην πόλη της Γάζας.

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», ξεκαθάρισε, ενώ παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για να τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα. Οι 5 όροι είναι οι εξής:

1. Εξάλειψη της Χαμας

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατικοποιηση της Γαζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας

«Ο πόλεμος θα τελειώσει αν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα»

«Ο στόχος μου είναι να βγάλω και τους 20 ομήρους ζωντανούς από τον παλαιστινιακό θύλακα… Αν δεν κάνουμε κάτι δεν θα βγουν έξω…«Κάποιοι επιλέγουν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου ο Ισραήλινός προθυπουργός.

Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν η Γάζα, ή μάλλον η Χαμάς, καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους, ξεκαθάρισε

Συγκεκριμένα είπε: «Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ θα έχει την υπεύθυνη ασφάλεια, θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ για να αποτραπούν μελλοντικές τρομοκρατικές επιδρομές, θα δημιουργηθεί μια πολιτική διοίκηση στη Γάζα που θα επιδιώξει να ζήσει ειρηνικά με το Ισραήλ. Αυτό είναι το σχέδιό μας για την εποχή μετά τη Χαμάς… Κοιτάξτε τι συμβαίνει και στον Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

«Κανένας δεν θα πάει στη Γάζα, εάν δεν “τελειώσει” η Χαμάς», τόνισε.

«Η Χαμάς δημιουργεί την κρίση ανθρωπιστικής βοήθειας»

Συνεχίζοντας για την κρίση ανθρωπίστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Νετανιάχου είπε τα εξής:

«Και πάλι, σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς είναι να την προκαλέσει. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει την παροχή τέτοιας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Αν είχαμε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς η αντίθετη».

Ο Νετανιάχου παρουσίασε, επίσης, ένα σχέδιο για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής 3 βήματα: τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων για την ανθρωπιστική βοήθεια, την αύξηση των σημείων ασφαλούς ανθρωπιστικής βοήθειας και περισσότερες εναέριες ρίψεις τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Επεσήμανε, επίσης, ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για «πρόσθετα μέτρα» με σκοπό την αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, η οποία αντιμετωπίζει λιμό λόγω του αποκλεισμού της βοήθειας από το Ισραήλ και των συνεχιζόμενων περιορισμών.

Αναφερθείς στις τραγικές εικόνες από τη Γάζα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζουν άτομα που λιμοκτονούν από την πείνα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν διαστρεβλώσει τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με την πείνα, βασιζόμενα σε στατιστικά στοιχεία και ισχυρισμούς της Χαμάς, ενώ δεν δίστασε να κάνει λόγο για «αντισημιτισμό». «Σκέφτομαι πραγματικά το ενδεχόμενο να κινηθώ νομικά ενάντια σε ορισμένα ΜΜΕ», είπε.

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 59.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων πάνω από 1.400 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, τουλάχιστον 180 δημοσιογράφοι και περίπου 400 άτομα που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 142.000. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι λιμοκτονούν, εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού στην ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.

