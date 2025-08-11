Οι παρενέργειες της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν – Πτώση στις αμυντικές μετοχές

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, απέχουν ακόμη λίγες ημέρες, όμως η επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών για τη διαπραγμάτευση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία θεωρείται ήδη νίκη για το Κρεμλίνο, τη ρωσική οικονομία και τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες πρόκειται να διεξαχθούν την Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα.

«Αυτό είναι ήδη μια μεγάλη νίκη για τον Πούτιν — η πρόσκληση, για πρώτη φορά από το 2007, να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αμερικανικό έδαφος. Είναι ένα θαυμάσιο επίτευγμα, από τη δική του σκοπιά, χωρίς όρους, χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας, χωρίς ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Ήδη αυτό αποτελεί θρίαμβο», δήλωσε τη Δευτέρα (11/8) στο CNBC ο Ρίτσαρντ Πόρτες, επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών στο London Business School.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη Μόσχα, και το κλίμα στο Κίεβο είναι ζοφερό. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχουν μέχρι στιγμής προσκληθεί στις συνομιλίες.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι καμία συμφωνία για το μέλλον του δεν θα συναφθεί ερήμην του, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν έντονα για την εμπλοκή της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, έχουν πει πως εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν τον Ζελένσκι, σύμφωνα με το NBC News.

Στο μεταξύ, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι συνομιλίες — που γίνονται την ώρα που η Ρωσία σημειώνει προελάσεις στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας, χωρίς να διαφαίνεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός — αποτελούν ήδη νίκη για τον Πούτιν και την πολεμοκεντρική οικονομία του, η οποία πιέζεται από διεθνείς κυρώσεις και επίμονα υψηλό πληθωρισμό 9,4% τον Ιούνιο.

«[Ο Πούτιν] ξεκινά από σχετικά ισχυρή θέση στο πεδίο της μάχης — προελαύνουν. Από την άλλη πλευρά, οικονομικά ξεκινά από αδύναμη θέση. Η ρωσική οικονομία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τρέχουν σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει επειδή τα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν μειωθεί σημαντικά, όπως και τα έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο λόγω της πτώσης της τιμής. Είναι μια αδύναμη οικονομία», είπε ο Πόρτες στο «Europe Early Edition» του CNBC.

Μπαίνοντας στις συνομιλίες με στρατιωτικό πλεονέκτημα, η Ρωσία είναι πιθανό να επιδιώξει άμεση άρση κυρώσεων ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς και εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο βλέπει τη σύσφιξη σχέσεων με την Ουάσινγκτον ως ευκαιρία όχι μόνο για οικονομική ανάκαμψη, αλλά και για επενδύσεις. Ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε το Σάββατο ότι «τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών μας τέμνονται στην Αλάσκα και την Αρκτική, και υπάρχουν προοπτικές υλοποίησης μεγάλης κλίμακας και αμοιβαία επωφελών έργων», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πόρτες τόνισε ότι, αν ο Τραμπ «είχε την υπομονή και τη θέληση να εφαρμόσει σωστά τις κυρώσεις, τότε η αναμονή [για τις συνομιλίες] θα άλλαζε σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων».

Προς το παρόν, όμως, ο Τραμπ έχει σκεφτεί αλλά δεν έχει προχωρήσει σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αντί αυτού, η Ουάσινγκτον έχει απειλήσει με «δευτερογενείς κυρώσεις» και πρόσθετους εμπορικούς δασμούς τους εναπομείναντες εμπορικούς εταίρους του Κρεμλίνου, όπως την Ινδία, για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει σε πιο τιμωρητικές κυρώσεις ώστε να πιέσει τον Πούτιν προς μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Πόρτες απάντησε: «Μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα κάνει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μια μέρα στην άλλη; Είναι πολύ δύσκολο».

«Η πιθανότητα να αυξηθεί η πίεση μέσω κυρώσεων είναι σημαντική, αλλά… δεδομένης της επιθυμίας του Τραμπ για ένα Νόμπελ, η πιθανότητα να αυξήσει τώρα τις κυρώσεις δεν φαίνεται πολύ μεγάλη, αλλά μπορεί να αλλάξει γνώμη αύριο», πρόσθεσε.

‘Win-win’ για τις μετοχές αμυντικών εταιρειών

Οι παγκόσμιες χρηματαγορές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση της Παρασκευής ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου θα γίνουν άμεσα, με τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρηματιστήρια να σημειώνουν άνοδο. Αντιθέτως, οι μετοχές αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές φάνηκε να στοιχηματίζουν ότι η ειρήνη θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω επενδύσεις που είχαν δεσμευθεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η τιμή spot του χρυσού, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής και χρηματοοικονομικής αναταραχής, υποχώρησε περίπου 1% στα 3.364 δολάρια η ουγγιά, στις 8 π.μ. ώρα Λονδίνου τη Δευτέρα.

Οι μετοχές της γερμανικής Rheinmetall υποχωρούσαν σχεδόν 4%, της Hensoldt κατά 1,5% και της Renk κατά 3,3% στις πρωινές συναλλαγές. Η ιταλική Leonardo και η γαλλική Thales υποχωρούσαν επίσης κατά 1,9% και 1,7% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι μετοχές των BAE Systems και Babcock που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο έχασαν τα πρωινά τους κέρδη, υποχωρώντας κατά 1,1% και 1,3% αντίστοιχα γύρω στις 9 π.μ. ώρα Λονδίνου.

Ωστόσο, ο Κρίστοφερ Γκράνβιλ, διευθύνων σύμβουλος της TS Lombard, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν τελικά να αποδειχθούν «win-win για τις ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών» και συνέστησε στους επενδυτές να «αγοράζουν σε αυτή την πτώση».

Ο Γκράνβιλ είπε ότι, αν η ειρηνευτική διαδικασία αποτύχει, θα υπάρχει ακόμη ανάγκη αναπλήρωσης των εξαντλημένων αποθεμάτων όπλων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, κάτι που «θα είναι πολύ καλό για τις παραγγελίες και τις προμήθειες για τη Rheinmetall και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες».

«Ή αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, τι θα δούμε; Θα δούμε έναν πολύ ισχυρό ρωσικό στρατό που — αν και οι λέξεις “νίκη” και “ήττα” θα χρησιμοποιούνται και θα πρέπει μάλλον να αποφεύγονται — σε κάποιο βαθμό θα έχει επικρατήσει. Αυτή η πραγματικότητα θα αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνεχίσουν να αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που επίσης είναι καλό για τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές. Όπως και να έχει, είναι κερδισμένοι», δήλωσε στο «Squawk Box Europe» του CNBC.

«Η αγορά, βέβαια, έχει προεξοφλήσει αυτό το σενάριο κατά καιρούς, και καθώς αυτά τα [αμυντικά] χαρτιά υποχωρούν λίγο, πρέπει να αγοράζετε σε αυτή την αδυναμία, κατά την άποψή μου».