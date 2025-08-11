Πάνω από τις 2.100 μονάδες – Η αγορά ανοίγει φτερά για νέο ρεκόρ

Παρά τη θερινή ραστώνη, η αγορά της Αθήνας παρέμεινε σε υψηλή πτήση. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 ο Γενικός Δείκτης έγραψε νέο υψηλό 15ετίας κλείνοντας στις 2.106,24 μονάδες, με άνοδο +1,74% ή περίπου 36 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Η αξία συναλλαγών ενισχύθηκε στα 225,58 εκατ. ευρώ από 216,14 εκατ. ευρώ στην Παρασκευή, ενώ διακινήθηκαν 34.986.304 μετοχές έναντι 32.273.057 τεμαχίων. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με σωρευτικά κέρδη 7,46% από την αρχή της εβδομάδας, που επιβεβαιώνει την υπεροχή του ελληνικού χρηματιστηρίου έναντι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Οι πρωταγωνιστές της ημέρας βρέθηκαν στα blue chips. Η Aegean Airlines και η Metlen σημείωσαν άλματα άνω του 7%, ακολουθούμενες από την Helleniq Energy, τη Viohalco, τη Motor Oil και την Alpha Bank. Καμία μετοχή μεγάλης κεφαλαιοποίησης δεν έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, ενώ από πλευράς όγκου ξεχώρισαν και πάλι οι τράπεζες, με τις μετοχές της Alpha Bank και της Eurobank να διακινούν πάνω από 7,4 και 6,9 εκατομμύρια τεμάχια αντίστοιχα. Η αξία συναλλαγών κυριαρχήθηκε από τη Metlen και την Alpha Bank, με τζίρο που ξεπέρασε τα 30 και 26 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με την συνεδρίαση της Παρασκευής 8 Αυγούστου, όπου ο δείκτης είχε κλείσει στις 2.070,13 μονάδες με τζίρο 216,14 εκατ. ευρώ, η σημερινή συνεδρίαση ανέβασε τον πήχη κατά 1,74% και αύξησε την αξία συναλλαγών κατά περίπου 9,4 εκατ. ευρώ. Ο όγκος των τεμαχίων αυξήθηκε επίσης κατά 2,7 εκατομμύρια μετοχές. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γ.Δ. αποδίδει κέρδη άνω του 7% και από τις αρχές του έτους ξεπερνά το +43%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης «τρέχει» με απόδοση πάνω από 78%.

Τα επιχειρηματικά νέα που καθόρισαν την εβδομάδα

Η ισχυρή επίδοση της αγοράς δεν ήρθε τυχαία. Η πρώτη εβδομάδα διαπραγμάτευσης της Metlen στο χρηματιστήριο του Λονδίνου λειτούργησε ως καταλύτης. Η μετοχή άνοιξε στις 4 Αυγούστου στα 48 € και έκλεισε την εβδομάδα πάνω από τα 52 €, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε την ένταξή της σε μια σειρά διεθνών δεικτών (FTSE All‑World, FTSE Developed, MSCI Greece, MSCI Emerging Markets κ.ά.) και προετοιμάζει την είσοδό της στον FTSE 100 τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο γνωστός επενδυτής Prem Watsa μέσω της Fairfax αύξησε το ποσοστό του στη Metlen σε 9,25%, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία.

Helleniq Energy ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με συγκρίσιμο EBITDA €221 εκατ. και καθαρά κέρδη €72 εκατ., επωφελούμενη από τη λήξη των εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο Ελευσίνας, τις βελτιωμένες διεθνείς διυλιστηριακές περιθώριες και την αυξημένη ζήτηση από εμπορία. Η εταιρεία συνέχισε την επέκταση στον τομέα των ΑΠΕ εξαγοράζοντας χαρτοφυλάκιο 405 MW σε Ρουμανία και Βουλγαρία και αυξάνοντας το pipeline της σε 1,5 GW μέσω της ABO Energy Hellas, ενώ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Elpedison, εδραιώνοντας έναν κάθετα ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Attica Bank επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται για την εξαγορά της HSBC Malta, υπογραμμίζοντας τη διάθεση των ελληνικών τραπεζών να επεκτείνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό. Οι μετοχές της τράπεζας κινήθηκαν ανοδικά από την είδηση, εν μέσω φημολογίας για περαιτέρω εταιρικές κινήσεις. Την ίδια στιγμή, η Praude Asset Management αύξησε το ποσοστό της στον όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) σε 6,40%, ενώ η UBS Group AG απέκτησε ποσοστό 0,94%, γεγονός που στήριξε τη μετοχή της ΕΧΑΕ.

Στον χώρο των ακινήτων, η BriQ Properties, που ολοκλήρωσε τη συγχώνευση με την Intercontinental International, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €7 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο και αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της σε €285,7 εκατ., χάρη σε νέες επενδύσεις σε logistics, γραφεία και ξενοδοχεία.

Τέλος, θετικά για την αγορά λειτούργησε η προσδοκία αναβαθμίσεων από οίκους αξιολόγησης και η ένταξη εταιρειών όπως η Metlen σε διεθνείς δείκτες, καθώς και οι σpekυές για είσοδο της Titan Cement και της Motor Oil σε μελλοντικούς αναθεωρημένους δείκτες MSCI.

Τεχνική ανάλυση και προοπτικές

Η διάσπαση των 2.100 μονάδων επιβεβαιώνει την ανοδική τάση που κυριαρχεί από τις αρχές του έτους. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης έχει άμεση στήριξη στην περιοχή των 2.010 μονάδων, ενώ ισχυρότερες στηρίξεις υπάρχουν στις 1.970, 1.900 και 1.850 μονάδες – επίπεδα που αντιστοιχούν στους κινητούς μέσους όρους 50 και 200 ημερών. Η επόμενη αντίσταση συναντάται στις 2.150 μονάδες και ισχυρότερα εμπόδια στις 2.200 μονάδες, ζώνη που πολλοί αναλυτές θεωρούν πιθανό όριο για το τρέχον «ράλι».

Η αυξημένη συμμετοχή των ξένων επενδυτών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις τραπεζικές μετοχές στηρίζουν την προοπτική συνέχισης της ανοδικής πορείας. Παράλληλα, η έντονη κερδοσκοπία σε μετοχές όπως η Aegean, η Metlen και η Helleniq Energy δείχνει ότι η αγορά περνά σε πιο ώριμη φάση, όπου οι θετικές ειδήσεις ανταμείβονται γρήγορα με ανόδους τιμών.

Ωστόσο, η επίτευξη τόσο γρήγορης ανόδου επιβάλλει προσοχή. Οι αποτιμήσεις σε ορισμένους τίτλους έχουν ξεπεράσει τα ιστορικά τους όρια και κάθε απογοήτευση στην εταιρική κερδοφορία ή στις διεθνείς αγορές μπορεί να προκαλέσει διόρθωση. Αντίθετα, θετικές εκπλήξεις στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, αναβαθμίσεις αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και περαιτέρω εισροές σε δείκτες όπως ο FTSE 100 και MSCI μπορεί να στηρίξουν ένα νέο κύμα ανόδου.

Συνολικά, η συνεδρίαση της 11ης Αυγούστου επιβεβαίωσε ότι οι επενδυτές βλέπουν στην ελληνική αγορά όχι μόνο μία ευκαιρία για βραχυπρόθεσμα κέρδη αλλά και ένα πεδίο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η εβδομάδα που ξεκίνησε με νέο ρεκόρ δημιουργεί προσδοκίες για συνέχεια, αρκεί να διατηρηθούν η δημοσιονομική σταθερότητα και η θετική ειδησεογραφία από το εταιρικό μέτωπο.