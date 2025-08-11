Πού-αγοράζουν-δεύτερο-σπίτι-οι-πολύ-πλούσιοι

Αν είχατε 30 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα, σε ποια πόλη θα αγοράζατε δεύτερο, ή και τρίτο, σπίτι; Για ένα όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολύ πλούσιων ανθρώπων, η απάντηση δεν βρίσκεται σε περιοχές, όπως το Μονακό και το Σαιν-Τροπέ, που θεωρούνται το αναμενόμενο.

Έκθεση της εταιρείας Altrata κατέταξε τις 20 κορυφαίες πόλεις όπου αγοράζουν δεύτερη κατοικία το 2025 άτομα με εξαιρετικά βαθύ πορτοφόλι και καθαρή περιουσία τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων.

Στη λίστα βρίσκουμε αναμενόμενες πόλεις, όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, αλλά και νέους προορισμούς που κερδίζουν γρήγορα έδαφος, από τη Ναπλς της Φλόριντα μέχρι το Ντουμπάι και τη Λισαβόνα.

Συνολικά, η Altrata εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 480.000 πολύ πλούσια άτομα παγκοσμίως, σύμφωνα με τα περιρουσιακά κριτήρια που θέτει. Σύμφωνα με την έκθεση, φαίνεται να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ακίνητα, διαφοροποιώντας τη φορολογική τους έκθεση και εξασφαλίζοντας κατοικίες που λειτουργούν ως επενδυτικά οχήματα και ευκαιρία για ανάπαυλα.

Η έκθεση κατέταξε τις πόλεις με βάση τον αριθμό των πολύ πλούσιων ατόμων που κατέχουν δεύτερη κατοικία σε κάθε τοποθεσία, εξετάζοντας τόσο τις πόλεις των ΗΠΑ όσο και τις πόλεις στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι 10 κορυφαίες πόλεις στις ΗΠΑ:

Μαϊάμι με 13.211 Νέα Υόρκη με 12.813 Λος Άντζελες με 8.640 Σαν Φρανσίσκο με 6.477 Ναπλς, Φλόριντα με 4.213 Βοστώνη με 3.167 Σαν Χοσέ με 2.824 Γκρίνουιτς, Κονέκτικατ με 2.732 Ουάσιγκτον με 2.699 Σικάγο 2.295

Οι 10 κορυφαίες πόλεις εκτός ΗΠΑ: