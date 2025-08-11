Πρώην-υπάλληλος-από-το-Κάνσας-προσφεύγει-στο-Ανώτατο-Δικαστήριο-των-ΗΠΑ-κατά-του-γάμου-των-ομοφυλόφιλων

Δέκα χρόνια μετά την ιστορική απόφαση για τη νομιμοποίηση του γάμου των ομοφύλων, το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το φθινόπωρο μία υπόθεση που ζητά την ανατροπή της απόφασης.

Στο Δικαστήριο προσφεύγει η Κιμ Ντέιβις, πρώην υπάλληλος σε κομητεία του Κεντάκι που φυλακίστηκε για έξι ημέρες το 2015 μετά την άρνησή της να εκδώσει άδειες γάμου σε ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Η Ντέιβις είχε επικαλεστεί θρησκευτικούς λόγους, αναφέρει το ABC.

Τώρα, ασκεί έφεση στην απόφαση της επιτροπής ενόρκων για αποζημίωση 100.000 δολαρίων για ηθική βλάβη και 260.000 δολαρίων για δικαστικά έξοδα. Υποστηρίζει ότι η προστασία της ελευθερίας άσκησης της θρησκείας που παρέχει η Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος την απαλλάσσει από την προσωπική ευθύνη για την άρνηση να εκδώσει άδειες γάμου.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η υπόθεση Obergefell v Hodges, που επεκτείνει τα δικαιώματα γάμου για ζευγάρια του ίδιου φύλου βάσει της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης, ήταν «εξαιρετικά λανθασμένη». Ο δικηγόρος της Ντέιβις χαρακτηρίζει μάλιστα την τότε απόφαση της πλειοψηφίας «νομικό μυθιστόρημα».

Το αίτημα της Ντέιβις για το Δικαστήριο το πρώτο από το 2015 με το οποίο καλείται να ανατρέψει την ιστορική του απόφαση για τον γάμο. Θα εξεταστεί επίσημα το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης, όταν οι δικαστές θα αποφασίσουν ποιες υποθέσεις θα εξετάσουν. Εάν η υπόθεση της Ντέιβις γίνει δεκτή, η προφορική συζήτηση θα γίνει την επόμενη άνοιξη και η τελική απόφαση θα εκδοθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026.

Σημειώνεται πάντως ότι κατώτερα δικαστήρια έχουν απορρίψει προσφυγές της Ντέιβις ενώ, όπως αναφέρει το ABC, οι περισσότεροι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η προσπάθειά της είναι μάταιη.

Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο έρχεται σε μια στιγμή που συντηρητικοί κύκλοι στις ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν την απόφαση του 2015 και να επιτρέψουν σε κάθε πολιτεία να καθορίσει τη δική της πολιτική. Τον Ιούνιο, εξάλλου, η μεγαλύτερη προτεσταντική χριστιανική ομολογία των ΗΠΑ ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία να θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την «ανατροπή των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων που αψηφούν το σχέδιο του Θεού για το γάμο και την οικογένεια».

Όταν εκδόθηκε η απόφαση, 35 πολιτείες είχαν θεσπίσει νομοθετικές ή συνταγματικές απαγορεύσεις για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών, ενώ μόνο οκτώ είχαν νόμους που επέτρεπαν ρητά τους γάμους. Σήμερα, όμως, τουλάχιστον εννέα πολιτείες είτε έχουν εισαγάγει νομοθεσία με στόχο να εμποδίσουν την έκδοση νέων αδειών γάμου για ΛΟΑΤΚΙ είτε έχουν εκδώσει ψηφίσματα που καλούν το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του 2015 το συντομότερο δυνατό.

Ενώ η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών τάσσεται υπέρ των ίσων δικαιωμάτων στο γάμο, το ποσοστό φαίνεται να έχει κορυφωθεί, σύμφωνα με την Gallup. Από το 60% των Αμερικανών που υποστήριζε τους γάμους ομοφύλων το 2015, έφτασε στο 70% το 2025, αλλά είναι πρακτικά σταθερό από το 2020. Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, η υποστήριξη έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, από 55% το 2021 σε 41% φέτος.