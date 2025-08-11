Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μακροοικονομικά στοιχεία

Οι μετοχές της Wall Street παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές τη Δευτέρα (11/8), με την αγορά να βρίσκεται και πάλι κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενόψει μιας εβδομάδας με σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,47% στις 44.175,61 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,02% στις 6.390,01 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,18% στις 21.411,28 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι ανοδικές τάσεις περιορίστηκαν μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να παραχωρήσουν μέρος των εσόδων τους από συγκεκριμένα τσιπ που πωλούνται στην Κίνα — ως αντάλλαγμα για άδειες εξαγωγής προς τη χώρα αυτή. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ εκείνες της AMD έχασαν 2%.

Αυτές οι κινήσεις ακολούθησαν την άνοδο του Nasdaq Composite σε νέα ιστορικά κλεισίματα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο S&P 500 έκλεισε κοντά σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Και ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με θετικό πρόσημο. Η άνοδος της Apple — η οποία έχει υστερήσει σημαντικά φέτος — συνέβαλε στην ενίσχυση της αγοράς.

Η τελευταία αυτή ανοδική πορεία έχει οδηγήσει κάποιους επενδυτές να αναρωτιούνται για πόσο ακόμα μπορεί η χρηματιστηριακή αγορά να αποφεύγει τους κινδύνους, δεδομένων των υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων, της επιδεινούμενης μακροοικονομικής προοπτικής και των συνεπειών από τους δασμούς, όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο εποχικής αδυναμίας.

«Πιθανότατα θα βρεθούμε περισσότερο σε μια φάση “χώνεψης” παρά σε περαιτέρω ράλι», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων αγορών στην Freedom Capital Markets. Πρόσθεσε ότι «μπορεί να έχουμε λίγη πλάγια πορεία στην αγορά, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό».

Οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσουν κρίσιμο εμπόδιο για έναν γενικό δείκτη αγοράς που βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη, και ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), που θα ακολουθήσει την Πέμπτη, θα είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της προσδοκίας σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, ιδιαίτερα ενόψει της συνεδρίασης της Fed τον Σεπτέμβριο. Έντονα αυξητικά στοιχεία για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να εμποδίσουν την περαιτέρω άνοδο της αγοράς.

«Το πιο σημαντικό είναι τα στοιχεία του CPI», δήλωσε ο Woods. «Αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νομισματική πολιτική.»

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έρχονται λίγο πριν τη συνεδρίαση της Fed στο Jackson Hole του Wyoming, που θα διεξαχθεί στις 21-23 Αυγούστου και πιθανότατα θα δώσει τον τόνο για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.