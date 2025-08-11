Σε ρωσική κατοχή επέστρεψε η Fabergé με deal 50 εκατ. δολαρίων

Σε πώληση της Fabergé, που κατασκευάζει τα ομώνυμα πολύτιμα αυγά στην SMG Capital για 50 εκατ. δολάρια, προχώρησε ο Όμιλος Gemfields.

Η επιχείρηση εξόρυξης χρωματιστών πολύτιμων λίθων εντείνει τις προσπάθειές της για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων της με την Fabergé πλέον να περνά στην κατοχή της επενδυτικής εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ που ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία, Σεργκέι Μοσούνοφ,

Ο όμιλος Gemfields είχε αγοράσει τον Fabergé το 2012 για να ενισχύσει την επιχείρηση με πολύτιμους λίθους και να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα για την προώθηση των κοσμημάτων της.

Η Fabergé, η οποία κατασκευάζει επίσης πολυτελή κοσμήματα, ρολόγια και σπάνια κομμάτια, ιδρύθηκε από τον Γκουστάφ Φαμπερζέ το 1842 με παραδόσεις αυγών της να έχουν γίνει στον τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ και στον τσάρο Νικόλαο Β΄ ως πασχαλινά δώρα αλλά και άλλα μέλη της αυτοκρατορικής ρωσικής οικογένειας από το 1885 έως το 1916.

Η Ρωσική Επανάσταση έφερε ένα βίαιο τέλος στον Οίκο Fabergé, όταν οι Μπολσεβίκοι κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις του. Επανακυκλοφόρησε το 2009 με την πρώτη συλλογή του από το 1917. Η Gemfields θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το deal για κεφαλαιακή ενίσχυση στις μεταλλευτικές της δραστηριότητες στη Μοζαμβίκη και τη Ζάμπια.