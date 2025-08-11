Στην-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ-το-μεγαλύτερο-αρδευτικό-έργο-για-την-Ξάνθη

Το έργο καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων

Την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0., ανακοίνωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 220.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 51 εκατ. ευρώ, θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Είναι το τρίτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ και το μεγαλύτερο του προγράμματος Ύδωρ 2.0 που υπογράφηκε. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι είκοσι πέντε έτη περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του έργου.