Συμμετοχή-Γεραπετρίτη-στο-έκτακτο-Συμβούλιο-Εξωτερικών-Υποθέσεων-της-ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

