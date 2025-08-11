Τράπεζες: Δωρεάν οι αναλήψεις από ΑΤΜ – Τι αλλάζει από σήμερα στις χρεώσεις, παραδείγματα

Παρελθόν αποτελούν από σήμερα Δευτέρα (11/8) οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ ενεργοποιείται πλαφόν στις αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Αναλυτικότερα, από σήμερα τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση-ανάσα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις τραπεζικές συναλλαγές μέσω ATM.

Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, προσφέροντας σημαντική οικονομική ελάφρυνση στους πολίτες.

Παράλληλα, θεσπίζεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για κάθε ανάληψη που πραγματοποιείται από ATM τρίτων παρόχων, προστατεύοντας τους καταναλωτές από υπέρογκες χρεώσεις.

Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στο μετρητό, περιορίζοντας το κόστος των καθημερινών συναλλαγών και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα 11/8

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Παραδείγματα για τις νέες χρεώσεις

Συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από αυτόματο ταμειακό μηχάνημα επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ, στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα ΑΤΜ. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για δήμους που αποτελούνται μόνο από δημοτικές ενότητες.

Ακόμα, συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών, το οποίο εκμεταλλεύεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που είναι μέλος της εταιρείας «ΔΙΑΣ – Διατραπεζικά Συστήματα». Η ρύθμιση αυτή μηδενίζει τις προμήθειες όταν ένας κάτοχος κάρτας που έχει εκδοθεί από τράπεζα που είναι μέλος της ΔΙΑΣ (π.χ. όλες οι συστημικές, CREDIA, Optima) κάνει ανάληψη από το αυτόματο ταμειακό μηχάνημα μιας τράπεζας.

Παραδείγματα: Κάτοχος κάρτας της Eurobank μπορεί να κάνει ανάληψη από ATM της Τράπεζας Πειραιώς. Κάτοχος κάρτας της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να κάνει ανάληψη από ATM της Optima. Ο κάτοχος κάρτας VIVA δεν εμπίπτει στην παρούσα διάταξη και είναι εκτός ρύθμισης. Μάλιστα, όπως και ο κάτοχος κάρτας τράπεζας του εξωτερικού δεν εμπίπτει στην παρούσα διάταξη και είναι εκτός ρύθμισης.

Συναλλαγές για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση ή νομική οντότητα, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο της επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο ΑΤΜ, Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που μία τράπεζα και ένας operator ATM έχουν σχέση. Π.χ. Cashflex και Πειραιώς. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει χρέωση για την ανάληψη μετρητών

Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1 της τροπολογίας, δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό του 1,50 ευρώ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1, με την επιφύλαξη των περ. β) έως γ) της παρ. 1. Η ρύθμιση αυτή βάζει πλαφόν 1,5 ευρώ για τις αναλήψεις μετρητών από ATM που ανήκουν σε ATM Operators (Euronet, Cashflex), εφόσον ο εκδότης της κάρτας με τον ATM Operator δεν έχουν σχέση.