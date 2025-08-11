Τραμπ:-«Θα-δούμε-τι-θα-συμβεί»-μέχρι-την-προθεσμία-της-12ης-Αυγούστου-για-τους-δασμούς-στην-Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση τη Δευτέρα σχετικά με το αν θα παρατείνει την προθεσμία της 12ης Αυγούστου για υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, λέγοντας «θα δούμε τι θα συμβεί», καθώς επαίνεσε τη συνεργασία της Κίνας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Όπως πιθανώς έχετε ακούσει, έχουν τεράστιους δασμούς που πληρώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Έχουν πολύ καλές σχέσεις», είπε, προσθέτοντας ότι είχε καλή σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μια δασμολογική εκεχειρία μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον πρόκειται να λήξει στις 12 Αυγούστου, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η προθεσμία μπορεί να παραταθεί. Εάν δεν λήξει, οι δασμοί των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα θα εκτοξευθούν στο 145%, με τους κινεζικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα να φτάνουν το 125%.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν εκεχειρία στην εμπορική τους διαμάχη μετά από συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας, συμφωνώντας σε μια περίοδο 90 ημερών για να επιτραπούν περαιτέρω συνομιλίες. Συναντήθηκαν ξανά στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν ανακοίνωσαν συμφωνία για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας.

«Αισιόδοξος» ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει τα απαραίτητα προσόντα για μια συμφωνία με την Κίνα και ήταν «αισιόδοξος» για την πορεία προς τα εμπρός.

Ωστόσο, ο Τραμπ πίεσε για πρόσθετες παραχωρήσεις την Κυριακή, προτρέποντας την Κίνα να τετραπλασιάσει τις αγορές σόγιας, αν και οι αναλυτές αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας.

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε το αίτημα τη Δευτέρα.

- Reuters