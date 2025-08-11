Τραμπ:-Παρατείνεται-90-ημέρες-η-προθεσμία-για-δασμούς-στην-Κίνα

Την προθεσμία για τους δασμούς στην Κίνα κατά 90 ημέρες παρέτεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που θα εμποδίσει τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα να επιστρέψουν για άλλες 90 ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNBC τη Δευτέρα.

Το εκτελεστικό διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από τα μεσάνυχτα, όταν επρόκειτο να λήξει το deadline των δασμών Τραμπ στην δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου.

Οι δασμοί των ΗΠΑ στο Πεκίνο ήταν τόσο υψηλοί ώστε σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές ισοδυναμούσαν με εμπάργκο.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια δασμολογική εκεχειρία 90 ημερών που μείωσε τις εισφορές από το απαγορευτικό 145% τον Απρίλιο, δίνοντας έτσι χώρο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας.

Η παράταση μπορεί επίσης να ανοίξει το δρόμο για τον Τραμπ να επισκεφθεί την Κίνα και να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτωβρίου, περίπου την περίοδο που θα πραγματοποιηθεί μια διεθνής συνάντηση στη Νότια Κορέα, στην οποία ο Αμερικανός ηγέτης πιθανότατα θα συμμετάσχει.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επί του παρόντος έναν δασμό 20% που σχετίζεται με τον φερόμενο ρόλο του Πεκίνου στη ροή του ναρκωτικού της φαιντανύλης στις ΗΠΑ και έναν βασικό δασμό 10%, ο οποίος έρχεται πάνω σε έναν δασμό 25% σε ορισμένα αγαθά που επιβλήθηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Τα αμερικανικά αγαθά προς την Κίνα υπόκεινται σε δασμούς άνω του 32,6%, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πίτερσον.

Παρά τη δασμολογική εκεχειρία, το εμπόριο μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου έχει πληγεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ενδεικτικά, τα εμπορικά στοιχεία της Κίνας για τον Ιούλιο έδειξαν ότι οι εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ συρρικνώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σημειώνοντας πτώση 21,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι συνολικές εισαγωγές της Κίνας από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 10,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου.