Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι – Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε στο μετρό του Λονδίνου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν ένας άνδρας έμεινε γυμνός και επιβάτες του επιτέθηκαν όταν αρνήθηκε να κατέβει από το βαγόνι.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ των σταθμών Upton Park και East Ham, όταν ο άνδρας άρχισε να φωνάζει λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

Στη συνέχεια, κατέβασε το παντελόνι του, τύλιξε τη ζώνη του γύρω από τον λαιμό του και έμεινε γυμνός από τη μέση και κάτω.

Ένας επιβάτης σηκώθηκε γρήγορα και του είπε: «Πρέπει να κατεβείτε από το τρένο». Αλλά ο άνδρας άρχισε να του φωνάζει: «Άντε γ@@@σου», επανειλημμένα.

Ο επιβάτης απάντησε: «Τι εννοείς «άντε γ@@@σου»; Πρέπει να κατεβείς από το γ@@@@@νο το τρένο. Τώρα. Υπάρχουν παιδιά εδώ».

Λίγο αργότερα, επιβάτες του μετρό άρχισαν να κλωτσούν και να χτυπούν τον γυμνό άνδρα μέχρι που κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στο πάτωμα του βαγονιού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στον σταθμό του μετρό στο East Ham ενώ επιβάτες ενημέρωσαν το προσωπικό για το περιστατικό.

Moment naked man on busy Tube train is confronted by angry passengers who shout ‘pull up your f****** trousers!’ before kicking and punching him https://t.co/kSWpLEqXHs — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2025

Ένας αστυνομικός, που ήταν εκτός υπηρεσίας, βρισκόταν στο τρένο και τον συνέλαβε, ενώ ο άνδρας στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται υπό κράτηση βάσει του νόμου για την ψυχική υγεία.

Οι επιβάτες του τρένου που επιτέθηκαν στον γυμνό άντρα κινδυνεύουν να συλληφθούν από τις Αρχές.