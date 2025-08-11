Χρηματιστήριο Αθηνών: Δυναμική κορύφωσης ή πρόλογος για αναταράξεις;

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κλείνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου με εντυπωσιακό momentum. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά περίπου 5,6% και διαμορφώθηκε γύρω από τις 2.070 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό 15ετίας. Οι ημερήσιοι τζίροι ξεπέρασαν σταθερά τα €200 εκατ., στοιχείο που υποδηλώνει έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Από την αρχή του 2025 η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκοσμίως, με αποδόσεις που ξεπερνούν το +34% σε τοπικό νόμισμα. Οι τράπεζες και τα blue chips εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανόδου.

Εταιρικά Νέα που Κινούν τις Τιμές

Τράπεζες

Τα αποτελέσματα εξαμήνου 2025 δείχνουν ανθεκτικότητα: συνολικά καθαρά κέρδη περίπου €2,4 δισ. (+4% ετησίως) και πιστωτική επέκταση περίπου €4,7 δισ., κυρίως προς επιχειρήσεις. Η εικόνα ενισχύει τις προσδοκίες για ικανοποιητικά μερίσματα και υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει σε καλό επίπεδο.

Coca-Cola HBC

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο με οργανική ανάπτυξη εσόδων σχεδόν 10% και βελτίωση κερδοφορίας. Η μετοχή παραμένει θετικός οδηγός για τον FTSE Large Cap, καθώς η εταιρεία επωφελείται από διεθνή ζήτηση και στρατηγική διαφοροποίηση προϊόντων.

ΔΕΗ

Η παρουσίαση του εξαμήνου ανέδειξε πρόοδο στα έργα ΑΠΕ και τη διεθνή επέκταση. Το pipeline έργων και οι ESG στόχοι ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα, ενώ οι προοπτικές στα έσοδα παραμένουν ισχυρές.

ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε αποτελέσματα Β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες:

Κύκλος εργασιών €913,3 εκατ. (+0,3% ετήσια)

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €328,6 εκατ. (+0,6%), με περιθώριο 36%

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €129,4 εκατ. στο τρίμηνο, €288,8 εκατ. στο εξάμηνο (+2%)

Ισχυρή αύξηση συνδρομητών FTTH στις 470 χιλιάδες (+45% ετήσια), με 146 χιλ. νέες συνδέσεις στο τρίμηνο

Free Cash Flow (AL) €155,1 εκατ. (+28%) και μείωση καθαρού δανεισμού στα €449,1 εκατ.

Η στρατηγική ενίσχυσης των υποδομών οπτικών ινών και η σταθερή ταμειακή ροή καθιστούν τη μετοχή σταθερό πυλώνα για το χαρτοφυλάκιο του FTSE 25.

Θεσμικά Νέα

Η συζήτηση για πιθανή επαναταξινόμηση του ΧΑ σε “αναπτυγμένη αγορά” από διεθνείς παρόχους δεικτών διατηρεί την αισιοδοξία, ενώ η πολιτική σταθερότητα και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ενισχύουν τη θετική εικόνα.

Πολιτικό και Διεθνές Περιβάλλον

Η Ελλάδα συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί τη δημοσιονομική σταθερότητα, τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Στο εξωτερικό, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές λόγω πιθανών νέων εμπορικών δασμών, αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και γεωπολιτικών εντάσεων. Η καλοκαιρινή περίοδος χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ρευστότητα, που μπορεί να εντείνει τις διακυμάνσεις.

Τεχνική Εικόνα

Τάση: Σταθερά ανοδική

Σταθερά ανοδική Στηρίξεις: 2.020–2.030 μονάδες, κατόπιν ψυχολογικό όριο στις 2.000

2.020–2.030 μονάδες, κατόπιν ψυχολογικό όριο στις 2.000 Αντιστάσεις: 2.090–2.120 μονάδες, έπειτα 2.150–2.180

Η διατήρηση του δείκτη πάνω από τις 2.030 αυξάνει τις πιθανότητες συνέχισης προς τις 2.120+. Απώλεια των 2.000 μονάδων μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση προς τις 1.970–1.985.

Σενάρια έως το Τέλος Αυγούστου

Βασικό Σενάριο (50%)

Ομαλή διεθνής εικόνα, θετική απορρόφηση εταιρικών αποτελεσμάτων, ημερήσιοι τζίροι άνω των €180–220 εκατ.

Κίνηση δείκτη μεταξύ 2.040–2.130, με πιθανές δοκιμές των 2.150.

Αισιόδοξο Σενάριο (30%)

Ισχυρά αποτελέσματα και θετική καθοδήγηση από εταιρείες, πρόοδος σε θεσμικές αλλαγές, αποκλιμάκωση διεθνών εντάσεων.

Διάσπαση 2.120–2.150, στόχος 2.180–2.220.

Αρνητικό Σενάριο (20%)

Κλιμάκωση εμπορικών εντάσεων, αύξηση πετρελαίου, διεθνές risk-off ή αρνητική εγχώρια ειδησεογραφία.

Υποχώρηση κάτω από 2.020–2.000, κίνηση προς 1.985–1.950.

Επιμέρους Κλάδοι

Τράπεζες: Παραμένουν ο κύριος οδηγός της αγοράς, αλλά ευάλωτες σε διεθνές risk-off.

Παραμένουν ο κύριος οδηγός της αγοράς, αλλά ευάλωτες σε διεθνές risk-off. Ενέργεια: Η ΔΕΗ στηρίζει το επενδυτικό αφήγημα με έργα ΑΠΕ και διεθνή επέκταση.

Η ΔΕΗ στηρίζει το επενδυτικό αφήγημα με έργα ΑΠΕ και διεθνή επέκταση. Τηλεπικοινωνίες: Ο ΟΤΕ προσφέρει σταθερές αποδόσεις και αμυντικό χαρακτήρα.

Ο ΟΤΕ προσφέρει σταθερές αποδόσεις και αμυντικό χαρακτήρα. Καταναλωτικά: Η Coca-Cola HBC συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό χαρτί του Large Cap.

Καταλύτες που Παρακολουθούμε

Ροή εταιρικών αποτελεσμάτων και καθοδήγηση

Εξελίξεις σε θεσμικές αλλαγές και κατηγοριοποίηση αγοράς

Διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον

Διατήρηση ισχυρών τζίρων και εισροών

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανόδου, υποστηριζόμενο από θεμελιώδη, θεσμικά και τεχνικά δεδομένα. Αν το διεθνές κλίμα παραμείνει ήπιο, υπάρχει περιθώριο για νέα υψηλά μέσα στον Αύγουστο. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές ενδοσυνεδριακές διορθώσεις, ειδικά αν οι εξωτερικοί παράγοντες επιδεινωθούν. Οι στηρίξεις κοντά στις 2.000 μονάδες θα κρίνουν την αντοχή του ράλι.