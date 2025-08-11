Όλο-το-βάρος-στη-ΔΕΘ-για-να-κλείσουν-τα-ανοιχτά-μέτωπα

της Δώρας Αντωνίου

Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, που αρχίζει σήμερα, σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την επιστροφή της πολιτικής ζωής του τόπου στην κανονικότητα.

Αν κάτι διακρίνει την παρούσα συγκυρία είναι ότι δε λειτούργησε ο φετινός Αύγουστος αποσυμπιεστικά για την εκτόνωση των εντάσεων στην πολιτική σκηνή. Το αντίθετο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δείχνουν ενεργά όλα τα «μέτωπα»: στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στις σχέσεις της με την αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης μεταξύ τους, των διεργασιών για εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.

Η κυβέρνηση θέτει ως ορόσημο τη ΔΕΘ. Όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να διαμορφωθεί ένα δυνατό «πακέτο» παροχών, πάνω στο οποίο έχουν επενδυθεί όλες οι προσδοκίες για αντιστροφή του κλίματος που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και δείχνει υποχώρηση ποσοστών. Η ΔΕΘ θα είναι ένα κομβικό σημείο και για το εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Οι σχέσεις της ηγεσίας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και οι χειρισμοί στην ψηφοφορία για τις προτάσεις σύστασης προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Μπορεί να πορευθεί επί μακρόν η κυβέρνηση εάν κυριαρχεί η εντύπωση ότι η ηγεσία φοβάται τους βουλευτές;

Εάν, όμως, ο απόηχος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ δείξει ότι το κλίμα αλλάζει και ότι η κυβέρνηση κερδίζει και πάλι πόντους στην εκλογική βάση, αναλόγως θα μεταβληθεί, εκτιμάται, και η διάθεση των βουλευτών. Άλλωστε, η δυσαρέσκεια αρκετών πηγάζει από την αγωνία ότι δεν θα εκλεγούν ξανά με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράμετρος που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει τους όποιους σχεδιασμούς. Η φημολογία για νέες δικογραφίες παραμένει, όπως και η ανησυχία για συνέχεια στις αποκαλύψεις για εμπλοκή κομματικών στελεχών. Παράλληλα, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου το θέμα θα απασχολήσει και πάλι τη Βουλή, όπου θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή που πρότεινε η πλειοψηφία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί.

Η κυβερνητική ηγεσία θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα να αποδείξει ότι δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση η εικόνα κόπωσης που κατά κανόνα εμφανίζουν οι κυβερνήσεις στο μισό της δεύτερης τετραετίας.

Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις σε επίπεδο νομοθετικό και προώθησης μεταρρυθμίσεων, που να επιβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται θέμα μεταρρυθμιστικής κόπωσης.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οτι μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες δεν δείχνουν την ίδια ανοχή ούτε τηρούν στάση αναμονής για να δουν εάν και πόσο θα αποδώσουν οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Περιμένουν αποτελέσματα άμεσα και απτά, όχι επικοινωνιακή διαχείριση και παραπομπή σε ένα απροσδιόριστο μέλλον.

Η ΔΕΘ θα είναι ένα κρίσιμο crash test για την οικονομία. Εκεί θα αξιολογηθεί στην πράξη η διάθεση και η δυνατότητα της κυβέρνησης να απαντήσει στα επίμονα προβλήματα της παγιωμένης ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, της ανάγκης ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι το τελικό ύψος των μέτρων θα είναι σημαντικά πιο υψηλό από αυτό που έχει ήδη ανακοινωθεί. Το τελικό μείγμα θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Με βασικό γνώμονα να «αγγίξουν» όσο το δυνατόν περισσότερους και κατά προτεραιότητα τη μεσαία τάξη.

