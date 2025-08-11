alpha-bank:-Επενδύει-στη-νέα-γενιά,-μέσω-του-θερινού-προγράμματος-πρακτικής-άσκησης

Το πρόγραμμα θερινής πρακτικής άσκησης της Alpha Bank υλοποιείται από το 2022 και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

«Η τράπεζα εξοπλίζει τα νέα ταλέντα με γνώσεις και δεξιότητες», αναφέρει η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank.

Το θερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της τράπεζας καλωσόρισε φέτος προπτυχιακούς φοιτητές από ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, προσφέροντάς τους μια εμπειρία από πρώτο χέρι για τη σύγχρονη τραπεζική. Σε διάστημα από δύο εβδομάδες έως τρεις μήνες, οι ασκούμενοι δεν περιορίστηκαν σε παρακολούθηση, αλλά συμμετείχαν ενεργά, αμφισβήτησαν, συνέβαλαν και συνδιαμόρφωσαν δράσεις και πρωτοβουλίες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έλαβαν καθοδήγηση από ανώτερα στελέχη, εργάστηκαν σε διαφορετικούς τομείς της τράπεζας, από τη λιανική τραπεζική έως τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη στρατηγική, συμμετείχαν σε συναντήσεις με στελέχη της διοίκησης και του HR, και εξοικειώθηκαν με τον τρόπο λειτουργίας και τις αξίες της Alpha Bank.

«Οι ασκούμενοι δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Έφυγαν με νέες δεξιότητες, σαφέστερους στόχους, γνώσεις για τον πραγματικό κόσμο και σε αρκετές περιπτώσεις μια ευκαιρία μελλοντικής συνεργασίας», τονίζει η Φραγκίσκη Μελίσσα. Όπως σημειώνει, τα τελευταία τρία χρόνια περισσότεροι από 800 νέοι επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στην Alpha Bank, η οποία εξελίσσεται σε προορισμό για την επόμενη γενιά. Η ίδια υπογραμμίζει ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στους νέους, με νέα προγράμματα να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Φέτος, συμμετείχαν 29 νέοι και νέες, οι οποίοι εντάχθηκαν σε ομάδες των τομέων Legal, Compliance, HR, Finance, Risk, Retail, Communications, IT και Digital. Δώδεκα από αυτούς εργάστηκαν στις περιοχές Corporate Finance, Investment Banking, Advisory & Products, Strategy & Investments, Global Markets και στην Alpha Finance. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε projects, να γνωρίσουν την καθημερινότητα των ομάδων και να εξοικειωθούν με την τραπεζική λειτουργία.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με συνάντηση με την Chief Human Resources Officer, Φραγκίσκη Μελίσσα, σε φιλικό κλίμα, όπου συζητήθηκαν οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων, η διαδικασία ένταξης στις ομάδες και η σημασία της καθοδήγησης. Η ίδια ανέδειξε τη σημασία που δίνει η τράπεζα στις ιδέες των interns και δήλωσε: «Τα δύο βασικά μυστικά της επιτυχίας είναι το πάθος και η αφοσίωση. Να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να δίνεστε σε αυτό και να προσπαθείτε πάντα να το πηγαίνετε ένα βήμα παραπέρα. Η ανταμοιβή δεν θα αργήσει να έρθει».

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τέσσερις άξονες: mentoring από έμπειρα στελέχη, κατανόηση του τραπεζικού τομέα, δυνατότητες μελλοντικής καριέρας και τακτική ανατροφοδότηση από την ομάδα του HR. Διάρκει από έναν έως τρεις μήνες, στο διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και στόχος είναι η στήριξη των φοιτητών στη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και η εξοικείωσή τους με την κουλτούρα και τις αξίες της Alpha Bank.

Οι interns είναι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος σπουδών, διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, άριστη γνώση αγγλικών και σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες.

