Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, August 11

    Alpha Bank: Προχωρά σε τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ

    Επιχειρήσεις
    alpha-bank:-Προχωρά-σε-τιτλοποίηση-απαιτήσεων-ύψους-1,2-δισ.-ευρώ
    Alpha Bank: Προχωρά σε τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ

    Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συνθετικής τιτλοποίησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με το -. 

    Οπως μεταδίδει το πρακτορείο, το χαρτοφυλάκιο έχει ονομαστική αξία 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις. 

    Η UniCredit, που πρόσφατα αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα σε περίπου 20%, είναι σύμβουλος στη συναλλαγή, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.  Οι διεργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι όροι υπόκεινται στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές, πρόσθεσαν.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com