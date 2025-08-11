Alpha Bank: Τιτλοποίηση απαιτήσεων €1,2 δισ. από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων

Η Alpha Bank, σύμφωνα με το -, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων.

Οπως μεταδίδει το πρακτορείο, το χαρτοφυλάκιο έχει ονομαστική αξία 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις.

Η UniCredit, που πρόσφατα αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα σε περίπου 20%, είναι σύμβουλος στη συναλλαγή, σημείωσαν οι ίδιες πηγές. Οι διεργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι όροι υπόκεινται στις διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές, πρόσθεσαν.