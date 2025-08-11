jumbo:-Συνεχίζει-δυναμικά-με-διψήφια-αύξηση

Tα Jumbo (ΜΠΕΛΑ), που επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 9% τον Ιούλιο, με την Ελλάδα και την Κύπρο να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, σημειώνοντας +10% και +13% αντίστοιχα.

Η Ρουμανία διατηρεί θετικό πρόσημο με +7%, αν και η πορεία γίνεται πιο επιφυλακτική λόγω αυξανόμενων μακροοικονομικών πιέσεων. Η Βουλγαρία κινήθηκε οριακά θετικά (+2%), ενισχυμένη από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε σωρευτική βάση επταμήνου (7Μ25), ο όμιλος παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων 8%, με την Ελλάδα να ηγείται και την Κύπρο και τη Ρουμανία να ακολουθούν στενά.

Παρότι οι πρόσφατες φορολογικές αλλαγές στη Ρουμανία –αύξηση του ΦΠΑ στο 21%– δημιουργούν συνθήκες επιβάρυνσης στην κατανάλωση, η διοίκηση προχωρά σε απορρόφηση μέρους του κόστους για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, η σταθερότητα του franchise στο Ισραήλ και η θετική επίδραση της ισοτιμίας δολαρίου ενισχύουν τη συνολική εικόνα. Η εταιρεία επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της στην ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους, με μερίσματα 131,5 εκατ. ευρώ και επαναγορά 1,7 εκατ. μετοχών.

Η μετοχή στο διεβδομαδιαίο chart τιμών έχει διαλύσει ανοδικά το πρώην δύστροπο όριο των 30 ευρώ και κατευθύνεται προς τα πρώτα διόδια των 34 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 11, 2025