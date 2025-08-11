nvidia-και-amd-θα-αποδίδουν-στις-ΗΠΑ-το-15%-των-εσόδων-τους-από-πωλήσεις-τσιπ-στην-Κίνα

Η Nvidia και η Advanced Micro Devices (AMD) συμφώνησαν να αποδίδουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Οι δύο κατασκευαστές τσιπ προχώρησαν σε αυτή την άνευ προηγουμένου συμφωνία quid pro quo (δούναι και λαβείν) ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για την κινεζική αγορά που χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση

Ανάμεσά τους είναι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε συγκεκριμένα ότι η Nvidia συμφώνησε να αποδίδει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308.

Δύο άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ άρχισε να εκδίδει άδειες εξαγωγής H20 την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε επίσης αρχίσει να εκδίδει άδειες για το τσιπ της AMD στην Κίνα.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει συμφωνήσει ποτέ να καταβάλει μέρος των εσόδων της για την απόκτηση αδειών εξαγωγής. Ωστόσο, η συμφωνία εντάσσεται σε ένα μοτίβο της κυβέρνησης Τραμπ, όπου ο πρόεδρος παροτρύνει τις εταιρείες να λάβουν μέτρα, όπως για παράδειγμα εγχώριες επενδύσεις, για να αποτρέψουν την επιβολή δασμών σε μια προσπάθεια να φέρουν θέσεις εργασίας και έσοδα στην Αμερική.

Σε ερώτηση των FT για να σχολιάσει την είδηση, η Nvidia ανέφερε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές». Η AMD δεν απάντησε σε αίτημα των FT για σχολιασμό της είδησης.

Η συμφωνία για το H20 έρχεται καθώς η Nvidia και η κυβέρνηση Trump αντιμετωπίζουν κριτική για την απόφαση να πουλήσουν το τσιπ στην Κίνα. Αμερικανοί ειδικοί σε θέματα ασφαλείας τονίζουν ότι το H20 θα βοηθήσει τον κινεζικό στρατό και θα υπονομεύσει την ισχύ των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Το Πεκίνο πρέπει να καυχιέται που βλέπει την Ουάσινγκτον να μετατρέπει τις άδειες εξαγωγής σε ροές εσόδων», δήλωσε η Liza Tobin, ειδικός σε θέματα Κίνας που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη κυβέρνηση Trump, τώρα στο Jamestown Foundation.

Σε πρόσφατη επιστολή προς τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο Ματ Πότινγκερ, ειδικός σε θέματα Κίνας, ο οποίος ήταν αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, και 19 άλλοι ειδικοί ασφαλείας προέτρεψαν τις ΗΠΑ να μην χορηγήσουν άδειες για το H20.

Είπαν ότι το H20 ήταν ένας «ισχυρός επιταχυντής των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας» και τελικά θα χρησιμοποιηθεί από τον κινεζικό στρατό. Η Nvidia δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν «λανθασμένοι» και απέρριψε την ιδέα ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το H20 για στρατιωτικούς σκοπούς.