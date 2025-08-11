ote:-Αναπνοή-στα-ebitda,-φρένο-στα-καθαρά-κέρδη

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2025 με σταθερή εικόνα στα έσοδα, αλλά αισθητή υποχώρηση στα καθαρά κέρδη λόγω αυξημένων εξόδων αποσβέσεων, απομειώσεων και φορολογίας.

Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 913,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση +0,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά από μισθώσεις (EBITDA AL) έφτασαν τα 328,6 εκατ. ευρώ, με ελαφρά ενίσχυση +0,6%. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 36,0%.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 81,0 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από απομείωση 40 εκατ. ευρώ στην Telekom Romania και υψηλό φορολογικό συντελεστή (41,6%). Σε επίπεδο τώρα εξαμήνου, ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 1,79 δισ. ευρώ (+0,2% ετησίως), EBITDA AL 657,7 εκατ. ευρώ (+0,8%) και καθαρά κέρδη 229,9 εκατ. ευρώ (-12%).

Η προσαρμοσμένη ελεύθερη ταμειακή ροή (adjusted Free Cash Flow) ανήλθε σε 278,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 449,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 460 εκατ. ευρώ και αύξηση EBITDA στην Ελλάδα κοντά στο 2%, υποστηριζόμενη από ισχυρή ζήτηση σε κινητή, broadband και τηλεόραση.

Εδώ διαγραμματικά έχουμε μια επαναφορά της μετοχής μέσα στο εύρος διαρκείας των 16,13 με 15,25 ευρώ, αρνούμενη να κρατήσει την επαφή με τα 17 ευρώ ευρώ, που θα μπορούσε να θέσει ως επόμενο στόχο την είσοδό της μέσα στη ζώνη 18 με 20 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 11, 2025