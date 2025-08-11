quest:-Συμφωνία-για-πώληση-φωτοβολταϊκών-έναντι-36-εκατ.-ευρώ

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών A.E. γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της εταιρεία, «Quest Energy A.E.», την 8η Αυγούστου 2025, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest, για την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου της φωτοβολταϊκών σταθμών σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τίμημα που θα ανέρχεται σε περίπου ευρώ 36 εκατ. μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα).

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των τυχόν απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων. Η Quest Συμμετοχών με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.