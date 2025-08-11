western-union:-eξαγοράζει-την-intermex-έναντι-500-εκατομμύρια-δολάρια

Στην εξαγορά της Intermex, μίας αμερικανικής εταιρείας που επικεντρώνεται σε μεταφορές πληρωμών προς τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, αναμένεται να προχωρήσει η Western Union, σε ένα deal που θα φτάσει περίπου τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός της μεταφοράς χρημάτων θα πληρώσει 16 δολάρια για κάθε μετοχή της Intermex, ποσό που αντιπροσωπεύει premium άνω του 70% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Intermex στα 9,28 δολάρια την Παρασκευή. Η Western Union, μεταξύ των κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο, δήλωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να προσθέσει στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της κάτι περισσότερο από 0,10 δολάρια το πρώτο έτος μετά το κλείσιμο του deal.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα τη βοηθήσει να επεκτείνει την κάλυψη της αγοράς σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλό δυναμικό όπως της Λατινικής Αμερικής, ενώ αναμένεται να επιταχύνει την ψηφιακή απόκτηση νέων πελατών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Intermex δήλωσε ότι θα σταματήσει να εκδίδει τριμηνιαίες προβλέψεις, ενώ επίσης μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα κέρδη και τα έσοδα, επικαλούμενη οικονομική αβεβαιότητα.