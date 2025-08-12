Άνοδος-στη-wall-street-μετά-τα-ήπια-στοιχεία-πληθωρισμού

Οι μετοχές της Wall Street σημειώνουν άνοδο την Τρίτη (12/8), καθώς οι επενδυτές αναπνέουν με ανακούφιση μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,34% στις 44.124,89 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,28% στις 6.391,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,25% και διαμορφώνεται στις 21.439,94 μονάδες.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν καθησύχασαν τους επενδυτές, οι οποίοι φοβούνταν ότι οι ευρείες δασμολογικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν άνοδο των τιμών στην αμερικανική οικονομία. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ η εκτίμηση του Dow Jones προέβλεπε αύξηση 2,8%.

Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι αυτή η έκθεση για τον πληθωρισμό ήταν αρκετά ήπια ώστε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να μειώσει τα επιτόκια πολλές φορές φέτος. Η αγορά εκτιμά ότι υπάρχει σχεδόν 91% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του FedWatch Tool της CME. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 85% που ήταν πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων.

Η έκθεση έρχεται την ώρα που οι επενδυτές σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (11/8) ότι θα παρατείνει την 90ήμερη αναστολή των υψηλότερων δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

«Οι επενδυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν σε επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων και να βασίζονται σε αυτές για να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση των δασμών. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο Brent Schutte, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northwestern Mutual Wealth Management. «Ο βαθμός των επιπτώσεων των δασμών και ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επηρεάσουν την οικονομία παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών ενδέχεται να εντείνουν την επίδραση που έχουν τυχόν αρνητικές εξελίξεις στις αποδόσεις των μετοχών».

Τέλος, η Wall Street θα αναλύσει, επίσης, την έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη (14/6) για να εκτιμήσει τον πληθωρισμό χονδρικής.