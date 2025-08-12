Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές και εμπορικές εξελίξεις

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά στη συνεδρίαση της Τρίτης (12/8), στον απόηχο της απόφασης για παράταση της αναστολής επιβολής αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,27%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,07% στις 24.088,18 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,25% στις 9.150,25 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,50% στις 7.737,69 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο 0,48% στις 41.787,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,57% στις 14.929,53 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει κέρδη 0,37% στις 7.773,04 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, κατά 238.000, στο τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 44.000 την περίοδο Μαΐου–Ιουλίου, σημειώνοντας την 37η συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ουκρανικό, καθώς και τις εξελίξεις στο εμπορικό «μέτωπο» των ΗΠΑ με την Κίνα.