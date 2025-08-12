Αποβλήθηκε-βουλευτής-στη-Νέα-Ζηλανδία-λόγω-Γάζας:-Χαρακτήρισε-τη-χώρα-της-οπισθοδρομική,-ζήτησε-καταδίκη-του-Ισραήλ

Αποβλήθηκε από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας η βουλευτής και ηγέτιδα του Πράσινου Κόμματος, Κλόε Σάρμπρικ, που χαρακτήρισε τη χώρα της «οπισθοδρομική», ζητώντας την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και την καταδίκη του Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου».

Η επείγουσα συζήτηση στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας συγκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, τη Δευτέρα, ότι εξετάζει τη θέση της σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Η Σάρμπρικ εμφανίστηκε με κεφίγια είπε στο κοινοβούλιο πως η Νέα Ζηλανδία είναι «οπισθοδρομική» και ότι η έλλειψη απόφασης είναι αποτρόπαια, προτού καλέσει ορισμένα μέλη της κυβέρνησης να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για την «επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για τα εγκλήματα πολέμου του», σύμφωνα με το Reuters. Το νομοσχέδιο προτάθηκε από το κόμμα της τον Μάρτιο και υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αν βρούμε έξι από τους 68 βουλευτές της κυβέρνησης που έχουν σθένος, μπορούμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», δήλωσε η Σάρμπρικ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Τζέρι Μπράουνλι, χαρακτήρισε την δήλωση «απολύτως απαράδεκτη» και ζήτησε από την Σάρμπρικ να την αποσύρει και να ζητήσει συγγνώμη. Όταν αυτή αρνήθηκε διατάχθηκε να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο.

Ο Μπράουνλι διευκρίνισε αργότερα ότι η Σάρμπρικ θα μπορούσε να επιστρέψει την Τετάρτη, αλλά αν εξακολουθούσε να αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, θα απομακρυνόταν και πάλι από το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το rnz.co.nz, η Σάρμπρικ χαρακτήρισε την απόφαση «γελοία» και την τιμωρία υπερβολική. «Όσον αφορά την έντονη συζήτηση που γίνεται σε αυτό το μέρος, νομίζω ότι ήταν αρκετά ήπια σε σχέση με τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται αυτή τη στιγμή» δήλωσε αναφέροντας πως είναι κουρασμένη και θυμωμένη από τις σφαγές. «Τι νόημα έχουν όλα όσα κάνουμε αν οι άνθρωποι στη θέση μου, στη δουλειά μου, δεν κάνουν τη δουλειά τους;», τόνισε.

«Αν επιτρέψουμε να σφαγιάζονται χωρίς οίκτο άλλοι άνθρωποι, να πυροβολούνται ενώ περιμένουν επισιτιστική βοήθεια, τι ελπίδα υπάρχει για την ανθρωπότητα;», διερωτήθηκε.

Η Νέα Ζηλανδία έχει δηλώσει ότι θα λάβει απόφαση τον Σεπτέμβριο σχετικά με το αν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι τον επόμενο μήνα η κυβέρνηση θα συλλέξει πληροφορίες και θα συνομιλήσει με τους εταίρους, οι οποίες θα διαμορφώσουν την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. «Θα σταθμίσουμε προσεκτικά αυτή την απόφαση αντί να βιαστούμε να κρίνουμε», δήλωσε ο Πίτερς.

To Πράσινο Κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Εργατικό Κόμμα και το Te Pati Maori, υποστηρίζουν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Peeni Henare δήλωσε ότι η Νέα Ζηλανδία έχει ιστορικά παραμείνει σταθερή στις αρχές και τις αξίες της και ότι σε αυτή την περίπτωση «έχει μείνει πίσω».