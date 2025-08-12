Close Menu
    Tuesday, August 12

    Αύξηση 3,4% στις τιμές εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούνιο

    Οικονομία
    Αύξηση-3,4%-στις-τιμές-εκροών-στη-γεωργία-–-κτηνοτροφία-τον-Ιούνιο
    Αύξηση 3,4% στις τιμές εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούνιο

    Τι αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

    Αύξηση 3,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (+3,3% από το 2023).

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,4%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται:

    1. στην αύξηση κατά 5,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα
    2. στη μείωση κατά 1,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής

    Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,7%.

    Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2024 με τον Ιούνιο 2023.

    Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024 οφείλεται:

    • στη μείωση κατά 1,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λοιπά αγαθά και υπηρεσίες
    • στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου

