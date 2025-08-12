Γουόρεν-Μπάφετ:-Η-συνταξιοδότηση-«εξαφάνισε»-28-δισ.-δολάρια-από-την-περιουσία-του

Τα τεράστια κέρδη που καταγράφουν οι μετοχές το τελευταίο διάστημα, τροφοδοτώντας ανησυχίες για «υπερθέρμανση» της αγοράς, έχουν κάνει τους πλούσιους… πλουσιότερους. Ένας άνθρωπος όμως φαίνεται να μην ακολουθεί την τάση.

Ο λόγος για τον Γουόρεν Μπάφετ, η περιουσία του οποίου έχει μειωθεί κατά περίπου 28 δισ. δολάρια. το τελευταίο τρίμηνο. Στις 3 Μαΐου η περιουσία υπολογιζόταν στα 169 δισ. δολάρια πριν από την ετήσια συνάντηση της εταιρείας στις 3 Μαΐου. Την περασμένη Τετάρτη όμως είχε υποχωρήσει στα 141 δισ. δολάρια.

Με την μείωση αυτή ο Μπάφετ βρίσκεται πλέον στην δέκατη θέση της λίστας του - με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Προηγουμένως κατείχε την πέμπτη θέση.

Πού αποδίδεται αυτή η «βουτιά» στον πλούτο του; Η πτώση οφείλεται εν μέρει σε μια δωρεά ύψους 6 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησε, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η μετοχή της εταιρείας του, Berkshire Hathaway, έχει σημειώσει πτώση. Την πτώση της μετοχής πυροδότησε η ανακοίνωσή του πριν από τρεις μήνες ότι αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Η μετοχή της Berkshire σημείωσε άνοδο 20% σε ετήσια βάση, πριν από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Μπάφετ, καθώς οι επενδυτές είχαν στραφεί στην εταιρεία που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, όπως αυτό που δημιούργησαν οι δασμοί του Τραμπ και οι ανησυχίες ότι θα αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, θα πυροδοτήσουν ύφεση και θα συρρικνώσουν την αγορά.

Στην πορεία όμως, και μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 13% καθώς οι επενδυτές αφενός προσπαθούν να «χωνέψουν» με την απώλεια την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία μετά από 60 χρόνια, αφετέρου αντιδρούν στα υποτονικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου προτιμώντας τις μετοχές τεχνολογίας.

Ο Μπάφετ είναι ένας από τους τέσσερις εκ των είκοσι πλουσιότων ανθρώπων στην λίστα του - των οποίων ο πλούτος έχει μειωθεί φέτος. Οι υπόλοιποι τρεις είναι:

Ο Έλον Μασκ που έχει χάσει 68 δισ. δολάρια, λόγω της πορείας των μετοχών της Tesla.

Ο Μπερνάρ Αρνό που έχει χάσει 25 δισ. δολάρια έκαστος, λόγω της υποχώερησης των μετοχών της LVMH.

Ο Μπιλ Γκέιτς που έχει χάσει 35 δισ. δολάρια αφότου το - αναθεώρησε την περιουσία του ώστε να αντικατοπτρίζει τις φιλανθρωπικές του δωρεές.

