Επένδυση-4,1-εκατ.-ευρώ-από-τη-stayia-farm-για-μονάδα-μελιού

Επένδυση 4,1 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η Stayia Farm του Γιάννη Καρυπίδη. Πρόκειται για ένα προσωπικό στοίχημα του μεγαλομετόχου της εταιρείας με στόχο να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να αυτοματοποιήσει κρίσιμες διαδικασίες και να εναρμονίσει την παραγωγή με τις σύγχρονες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Το έργο, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και υλοποιημένο με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώθηκε σε μόλις 15 μήνες – επίδοση ρεκόρ για τον κλάδο.

Η νέα μονάδα στο Βαθύ Χαλκίδας, συνολικής επιφάνειας 3.100 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο 20 στρεμμάτων, είναι η πλέον προηγμένη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιλαμβάνει:

Ελεγχόμενες θερμοκρασίες φύλαξης μελιού για διασφάλιση ποιότητας.

Ελεγχόμενες ζυγιστικές μονάδες υψηλής ακρίβειας.

Υπερσύγχρονο εργαστήριο ανάλυσης μελιού με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Ρομποτικά συστήματα αποπαλετοποίησης και πακετοποίησης, που ελαχιστοποιούν τον ανθρώπινο παράγοντα και αυξάνουν την παραγωγική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας:

42.000 βάζα μελιού ανά βάρδια,

Διαχείριση άνω των 2.000 τόνων μελιού ετησίως,

μελιού ετησίως, Νέες γραμμές παραγωγής μπάρας δημητριακών, που διευρύνουν την εξαγωγική γκάμα.

Η Stayia Farm εξάγει σε 39 χώρες με 11 μόνιμες διεθνείς συνεργασίες, ενώ το καινοτόμο χωρίς τραπεζική συμβολαιακό πρόγραμμα συνεργασίας με παραγωγούς έχει φτάσει τα 68 ενεργά συμβόλαια, διασφαλίζοντας σταθερή και υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη.

«Για μένα ήταν μια πρόκληση να δημιουργήσουμε μια μονάδα που να συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, πράσινη ανάπτυξη και παραγωγική αποτελεσματικότητα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Stayia Farm βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στον κλάδο μας», δήλωσε ο Γιάννης Καρυπίδης.