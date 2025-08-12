ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο

Ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, καθώς οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει να επηρεάζουν την οικονομία.

Ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο επιτάχυνε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, την ώρα που οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει να επηρεάζουν την οικονομία.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 2,7%, όσο και τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξηθεί ελαφρώς στο 2,8%.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε 0,2% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί 0,3%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Dow Jones για 0,3% και 3% αντίστοιχα.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θεωρούν ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι μια καλύτερη ένδειξη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Η αύξηση του κόστους στέγασης κατά 0,2% οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του δείκτη, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές. Η ενέργεια μειώθηκε κατά 1,1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων, ιδιαίτερα ευαίσθητες στους δασμούς, παρέμειναν επίσης αμετάβλητες, αν και οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών σημείωσαν άνοδο 0,5%. Οι υπηρεσίες μεταφορών και ιατρικής περίθαλψης κατέγραψαν και οι δύο αυξήσεις 0,8%.