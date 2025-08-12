Η-Ελβετία-θέλει-δεσμευτική-απόφαση-του-Τραμπ-για-τους-δασμούς-στον-χρυσό,-λέει-ομάδα-λόμπι

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μη επιβολή δασμών στον χρυσό έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τη σταθερότητα του εμπορίου, αλλά μόνο μια επίσημη απόφαση θα παράσχει βεβαιότητα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ελβετικής Ένωσης Πολύτιμων Μετάλλων ASFCMP.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιβάλει δασμούς στον χρυσό, μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τις παγκόσμιες αγορές χρυσού και η οποία έβαλε τέλος στις ημέρες εικασιών ότι το κίτρινο μέταλλο θα μπορούσε να εμπλακεί στη συνεχιζόμενη παγκόσμια εμπορική διαμάχη.

«Η δήλωση του Προέδρου Τραμπ αποτελεί ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τη σταθερότητα του εμπορίου», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κρίστοφ Γουάιλντ, πρόεδρος της ASFCMP.

«Ωστόσο, μόνο μια επίσημη και δεσμευτική απόφαση θα παράσχει τη βεβαιότητα που απαιτούν ο τομέας του χρυσού και οι εταίροι του».

- Reuters