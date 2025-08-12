Κέρδη στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την παράταση των δασμών Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα – Ιστορικό υψηλό για Nikkei

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κατά βάση ανοδικά την Τρίτη (12/8), με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι υπόλοιπες βασικές αγορές ενισχύθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την παράταση της εμπορικής ανακωχής ΗΠΑ-Κίνας που ανακοινώθηκε το προηγούμενο βράδυ, δίνοντας στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις γύρω από την απόφαση για τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA). Η RBA αναμένεται ευρέως να μειώσει το βασικό επιτόκιο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ιαπωνικός Nikkei 25 σημείωσε ράλι 2,14% στις 42.715,50 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,50% στις 3.665,88 μονάδες και ο SZSE Component ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 11.338,62 μονάδες.

O Kopsi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,53% στις 3.189,91 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε ήπια άνοδο 0,12% στις 24.945,00 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,41% στις 8.880,80 μονάδες.