Κέρδη-στις-ευρωαγορές-εν-μέσω-αβέβαιων-προοπτικών

Οι ευρωαγορές έκλεισαν ως επί το πλείστον υψηλότερα στις συναλλαγές της Τρίτης (12/8).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,21% και διαμορφώθηκε στις 547,90 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,13% στις 24.050,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,20% στις 9.147,81 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,71% στις 7.753,42 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,72% και βρίσκεται στις 42.045,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,16% στις 14.879,60 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανέβηκε κατά 0,13% και έκλεισε στις 7.754,94 μονάδες.

Ο δείκτης ZEW για το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία μειώθηκε κατά 18 μονάδες τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 34,7 μονάδες, μετά από αύξηση για αρκετούς συνεχόμενους μήνες. Η αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης έχει, επίσης, επιδεινωθεί.

«Οι εμπειρογνώμονες των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι απογοητευμένοι από την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach, σε ανακοίνωσή του. «Οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί, ιδίως για τις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Οι τομείς της μηχανολογίας και των μετάλλων, καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν, επίσης, πληγεί σοβαρά».

Τέλος, οι μετοχές των βρετανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 0,55% στο Λονδίνο.