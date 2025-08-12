Κινητικότητα-στη-βάση-του-ΣΥΡΙΖΑ,-αμηχανία-στην-κορυφή-και-αναστάτωση-στην-κεντροαριστερά-για-το-«κόμμα-Τσίπρα»

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κόμματα της «συστημικής» αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει το δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος» για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, μέσω της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Παρότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά αναμένεται να επηρεαστούν δραματικά, σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει την επάνοδό του τους προσεχείς μήνες, εντούτοις επισήμως τηρούν σιγή ιχθύος απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μολονότι πληροφορίες του thetimes|-.gr θέλουν τον προβληματισμό και τις σχετικές συζητήσεις να έχουν «ανάψει» σε ιδιωτικές συζητήσεις στελεχών, τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Για την Κουμουνδούρου, η «ολική επαναφορά» του Αλέξη Τσίπρα εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει στον νέο φορέα τουλάχιστον τα 2/3 της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αν και το μεγάλο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς είναι η κινητικότητα στη βάση.

Κινητοποίηση στην Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μεγάλη κινητοποίηση καταγράφεται σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου σειρά στελεχών σπεύδουν να πληροφορηθούν διακριτικά τις πραγματικές προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους. Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη σε μεγάλη -και κομβική- γεωγραφική περιφέρεια της χώρας αυτοδιοικητικοί παράγοντες που αναπτύσσονται στα διοικητικά της όρια εξέταζαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας το ενδεχόμενο συμπαράταξής τους με το «Κόμμα Τσίπρα», σε μια προσπάθεια να αντιστοιχηθούν με την κοινωνική τους βάση.

Ακόμη, όμως, και για πιο επιφυλακτικά στελέχη του χώρου, η ανάγκη για την συγκρότηση ενός αντικυβερνητικού μετώπου φέρνει μοιραία τον πρώην πρωθυπουργό στο επίκεντρο μελλοντικών αποφάσεων, μήνυμα που φαίνεται να έχουν εκλάβει ήδη σε σημαντικό βαθμό οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι γίνονται καθημερινά κοινωνοί της απαίτησης της βάσης να «τα βρουν» οι προοδευτικές δυνάμεις.

Εν αρχή το βιβλίο

Πάντως, στον σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα -και ανεξαρτήτως του «κύματος» που φαίνεται να σηκώνει η δυνητική επιστροφή του- προηγείται η συγγραφή και η παρουσίαση του βιβλίου του, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν και μονοπωλεί το φετινό καλοκαίρι του πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, οι διαστάσεις που λαμβάνει τις τελευταίες ώρες η ομιλία του στο Συνέδριο του Economist στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη συζητούνται έντονα τις τελευταίες ώρες στο παρασκήνιο, καθώς «σύντροφοι», πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και φίλοι του Αλέξη Τσίπρα θα αναζητήσουν πίσω από κάθε λέξη του το όποιο «σήμα» δυναμικής επανεκκίνησης της πολιτικής του διαδρομής.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω αποτελούν συνάρτηση της πολιτικής κατάστασης, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στις αρχές του φετινού Αυγούστου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν θα εξαρτηθούν από το πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί τον επόμενο μήνα, με την εκκίνηση δηλαδή της νέας πολιτικής περιόδου. Επίσης, αν οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες το επόμενο διάστημα, που να ανατρέπουν άρδην την σημερινή εικόνα, τότε και ο σχεδιασμός του πρώην Πρωθυπουργού δεν αποκλείεται να επικαιροποιηθεί στην πορεία, προσαρμόζοντας την στρατηγική του στα φθινοπωρινά δεδομένα.

Πολύ περισσότερο, όταν κοινή πεποίθηση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποτελεί το γεγονός ότι τυχόν πρόωρες εκλογές παραμένουν ακόμη στο συρτάρι της παρούσας κυβέρνησης, ακόμη και αν αυτές λάβουν χώρα τους πρώτους μήνες του 2026 και παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη περί του αντιθέτου.

«Κλειδί» οι δημοσκοπήσεις

Την ίδια στιγμή, η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα έχει εντείνει και τις διεργασίες στα παραθαλάσσια -και όχι- μόνο θέρετρα, καθώς αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό θέμα πολλών βουλευτών του προοδευτικού χώρου, κάποιοι από τους οποίους θα σταθμίσουν τις όποιες αποφάσεις τους με τα πρώτα φθινοπωρινά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία δεν αποκλείεται να πυροδοτήσουν νέα φάση ρευστοποίησης στο προοδευτικό ημισφαίριο.

Σύμφωνα εξάλλου με τις δημοσκοπήσεις, μήνα με τον μήνα βελτιώνονται τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά την πολιτική εικόνα του κ. Τσίπρα, αλλά και την προοπτική ενός νέου κόμματος. Παρότι το «κόμμα Τσίπρα» δεν έχει εμφανιστεί επισήμως, οι ψηφοφόροι που θα του έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης με το καλημέρα δηλώνοντας πως σίγουρα θα τον ψήφιζαν καταγράφονται περίπου στο 8% των ανδρών.

Οι γυναίκες είναι περισσότερες, αλλά όχι και τόσο… κατηγορηματικές στις προθέσεις τους. Με βάση τις ηλικιακές ομάδες, το «κόμμα Τσίπρα» στις ηλικίες 17-44 φλερτάρει με διψήφιο νούμερο και λίγο πιο χαμηλά στους πάνω από τα 45.

Από τις κομματικές δεξαμενές, είναι λογικό να έχει μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σε εκείνους που τον ψήφισαν το 2023, αλλά και σε αυτούς που ακόμη και σήμερα στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν τα 3/4 από τους σημερινούς υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ και περισσότεροι από το 60% από εκείνους που τον ψήφισαν το 2023 μοιάζουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν ξανά.